Peter Sagan non disputerà la Liegi-Bastogne-Liegi dopo essersi ritirato alla Freccia Vallone

Continuano a non arrivare buone notizie per Peter Sagan. Lo slovacco ha infatti deciso di non prendere il via alla ventura Liegi-Bastogne-Liegi, dopo essersi già ritirato sia alla Freccia Vallone che all’Amstel Gold Race.

Il tre volte Campione del Mondo viene da un inizio di 2019 davvero molto sfortunato, in cui non è riuscito a cogliere che un successo in Australia, nella terza tappa del Tour Down Under. Poi il 4° posto alla Milano-Sanremo, l’11° al Giro delle Fiandre e il 5° alla Parigi-Roubaix, prima dei due ritiri nelle ultime classiche monumento.

Sagan si prenderà ora un breve periodo di pausa, prima di ripartire dal Giro di California, in programma dal 12 maggio e che gli ha regalato diverse soddisfazioni in termini di vittorie parziali in passato, oltre alla vittoria assoluta nel 2015. Sarà interessante, a quel punto, comprendere se questo periodo di stop avrà fatto bene allo slovacco.

federico.rossini@oasport.it