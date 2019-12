Peter Sagan: "Non mi restano molti anni di carriera, ma questo non mi spaventa"

Il prossimo 29 gennaio Peter Sagan compirà trent’anni. Lo slovacco è stato uno dei grandi protagonisti della scena ciclistica internazionale degli ultimi anni. Ha conquistato vittorie di tappa in tutti i grandi giri e soprattutto è stato per tre volte campione del mondo. Sagan, in un’intervista rilasciata a cyclingnews, ha mostrato di avere le idee chiare su quello che sarà il suo futuro:

" Non penso di poter continuare a gareggiare fino a 40 anni. Non mi rimangono molti anni di carriera. Ma questo mi motiva più che spaventarmi, perché ti rendi conto che finirà presto "

Sul quando arriverà il momento del ritiro dalle gare il ciclista slovacco non ha dubbi:

" L’importante è essere in ottime condizioni. Se riesco a farlo, avrò comunque la motivazione per continuare. Ma se vedo che col passare del tempo non vado più avanti, allora potrei decidere che è ora di finire "

Sagan in chiusura parla anche di quanto sia cambiato il ciclismo negli ultimi anni:

" Dal punto di vista dello sport e della scienza sportiva, diventa sempre più difficile essere professionista. Adesso devi essere sempre in ottime condizioni. Non si tratta solo di allenamento, devi fare un lavoro di base, mangiare bene, dormire bene "

