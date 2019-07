Qual è il tuo interesse per le corse ciclistiche? Rispondi al sondaggio dell'UCI e vinci

Sei un appassionato di ciclismo? Ti piace tutto ciò che vedi sulle due ruote? Oppure sei un tifoso che vorrebbe poter cambiare qualcosa, ma non ne ha la possibilità?

Da oggi, invece, si può! L'UCI ha infatti indetto un sondaggio per capire qual è l'approccio dei tifosi al ciclismo e in che modo segue questo sport, dando la possibilità di esprimere quindi un'opinione e di migliorare alcuni aspetti di questo vastissimo e affascinante mondo.

al termine del sondaggio, che chiuderà il 16 luglio alle 8 del mattino, tutti i partecipanti al sondaggio avranno la possibilità di vincere uno dei cinque premi in palio, tra cui un pacchetto VIP per i Campionati del Mondo su Strada UCI 2019 in Yorkshire e una maglia di Campione del Mondo firmata dai Campioni del Mondo 2019.

Per partecipare al sondaggio, clicca qui.