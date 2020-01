Rebellin non molla: "Conto di continuare a correre, ma non con la Cambodia"

Davide Rebellin non si arrende mai, da vero combattente qual è sarà in sella anche nel 2020! Il ciclista sarà ancora in gruppo nella stagione che incomincerà tra poche settimane, il classe 1971 è pronto per regalare ancora grandi emozioni e per lui l’età anagrafica è un semplice numero che non ha alcuna ripercussione sulla sua attività agonistica.

Il 48enne (spegnerà le prossime candeline il 9 agosto) non vestirà però la maglia della Cambodia Cycling Academy, un team Continental. Le indiscrezioni delle ultime ore sono state smentite dal vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2004 come riporta la Gazzetta dello Sport:

" No, non ho mai firmato con loro. Ho visto che erano uscite notizie in tal senso, ma non so chi le abbia messe in giro. Sono un amico del manager, ma niente di più. Sto considerando un paio di altre soluzioni e spero di chiudere nel giro di pochi giorni di concludere, di decidere. In ogni caso, conto di continuare a correre "

Nelle prossime settimane sapremo dunque per chi correrà l’infinito corridore nativo di San Bonifacio (in provincia di Verona) e in quali gare si cimenterà, qualche mese fa si era parlato di una possibile partecipazione al Giro d’Italia con un team ungherese ma l’ipotesi è poi naufragata.

