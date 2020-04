Regala un Sogno alla Protezione Civile per l’emergenza Covid-19: all'asta le maglie dei campioni

Camisano Vicentino (VI) 5 Aprile 2020- Regala un sogno e l’associazione “Proviamo Insieme per l’Handicap” ritorna in campo per solidarietà promuovendo per Pasqua un’asta online con i cimeli dei campioni di ciclismo, i cui proventi andranno a favore della Protezione Civile del Veneto, impegnata in questi giorni con l’emergenza COVID-19.

Dopo 8 edizioni dell’asta natalizia “Regala Un Sogno”, un’asta a livello internazionale molto partecipata che negli anni ha devoluto quasi 200.000 euro alla Casa Il Sogno e alle varie associazioni che via via sono state individuate (negli ultimi anni è stata supportata anche la Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza stradale) la Casa del Sogno, e il suo presidente Bruno Fanin, ha deciso di Donare le Maglie dei Campioni per un’asta benefica durante il periodo di Pasqua , per sostenere la Regione Veneto per l’emergenza Covid -19 e nello specifico la Protezione Civile .

In questo Momento difficile anche per la Casa Famiglia, causata dai disagi provocati da questa pandemia, i ragazzi vogliono essere vicini alla cittadinanza e dare un segnale forte offrendo degli articoli dei Campioni di Ciclismo donati alla loro Casa Famiglia. Questo grande atto di solidarietà viene sostenuto dal Primo Cittadino di Camisano Vicentino Renzo Marangon e dal Presidente della Casa del Sogno Bruno Fanin. Saranno all’asta maglie prestigiose come quelle dei due Campioni del Mondo di ciclocross Mathieu Van der Poel e Ceylin Alvarado, la maglia di Campione del Mondo su strada di Alessandro Ballan del 2008, la maglia di Campione del Mondo a cronometro di Rohan Dennis e alcuni cimeli come scarpe, selle, numeri e maglie di classifica dei grandi campioni di ciclismo che negli ultimi anni hanno partecipato all’asta Regala un sogno.

L’asta partirà sul sito www.regalaunsogno.org lunedì 6 Aprile alle ore 00.00 e terminerà lunedì 13 Aprile alle ore 20.00

Specialized mette all’asta un gioiello per sostenere la Protezione Civile nazionale

Specialized B.C. Italia, nella figura del suo managing director Ermanno Leonardi, ha deciso di mettere all’asta un importante gioiello del suo museo, per supportare la Protezione Civile nazionale al fine di sostenere gli sforzi della comunità nella lotta al COVID-19.

Nel sito www.regalaunsogno.org vi sarà anche una parte dedicata a Specialized, che ha deciso di mettere all’asta un pezzo importante del museo aziendale, la bici Specialized S-Works Roubaix utilizzata da Vincenzo Nibali durante la famosa tappa con il pavè della Parigi-Roubaix durante il Tour de France del 2014, devolvendo l’intero ricavato a favore della Protezione Civile “Emergenza Coronavirus - conto corrente IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387”.

L’asta per la bici di Nibali aprirà lunedì 6 Aprile alle ore 00.00 e terminerà mercoledì 15 Aprile alle ore 20.00

CHI E’ REGALA UN SOGNO

L’asta online Regala un Sogno supporta da anni l’attività dell’associazione “Proviamo Insieme per l’Handicap”. L’ Associazione di volontariato “Proviamo Insieme per l’handicap“, nata il 16 febbraio 1997 e diventata O.N.L.U.S. ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) il 7 novembre 2000, ha sede in Viale Venezia a Camisano Vicentino (Vi). L’ associazione coinvolge circa un centinaio di volontari con lo scopo di aiutare portatori di handicap psichici e fisici, residenti nel Comune di Camisano Vicentino e nei paesi limitrofi, e le loro famiglie. Nel 2002 il Comune di Camisano concede, in comodato gratuito per 30 anni, una vecchia fattoria. L’ Associazione ristruttura a proprie spese, prima la Casa colonica, creando un centro occupazionale diurno per 30 ragazzi chiamato casa “IL SOGNO “, poi dal 2009 la stalla e il fienile per farne una “Casa famiglia” per 10 persone. L’asta supporta il progetto della Casa Famiglia “Dopo di Noi”.