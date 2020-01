Remco Evenepoel sarà al via del Giro d’Italia 2020: “Sarà un’esperienza meravigliosa”

Remco Evenepoel ha annunciato che sarà al via del Giro d’Italia 2020. Il giovane fuoriclasse grazie alle sue qualità fisiche e tecniche, al primo anno tra i professionisti, è riuscito ad imporsi agli Europei nella prova contro il tempo e ha vinto un argento ai Mondiali a soli 19 anni.

La Corsa Rosa prenderà il via da Budapest sabato 9 maggio e terminerà domenica 31 maggio a Milano. I ciclisti dovranno percorrere 3579,8 chilometri totali, divisi come sempre in ventuno frazioni, coinvolgerà anche e tre Stati: Ungheria, Francia e ovviamente Italia.

Ai nastri di partenza, come detto, ci sarà anche Evenepoel che nel video di presentazione ha dichiarato: “Ho una grande notizia, parteciperò per la prima volta ad un grande giro, correrò il Giro d’Italia. Sarà un’esperienza meravigliosa“.

