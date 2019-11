Riccardo Magrini e Luca Gregorio alla prova: super sfida Eurosport vs GCN Italia

Il ciclismo su strada sta per tornare in sella dopo le vacanze ma Eurosport in vacanza non c’è proprio andato. Vi mostriamo perché.

Piccolo passo indietro. Tour de France 2019, tappa numero 7, 230 km da Belfort a Châlon-sur-Saône. Alan Marangoni e Giorgio Brambilla, invitati in trasmissione da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, avevano lanciato la sfida alle due bandiere di Eurosport.

" Vediamo chi vince in bicicletta! "

All’inizio sembrava che il teatro del confronto fosse salita del Ghisallo invece i due cronisti hanno optato per il velodromo di Milano Parco nord (Bresso). È stata la sfida dell’anno. E come ogni sfida che si rispetti, quella tra Eurosport Italia e GCN Italia aveva bisogno di grandi protagonisti in gara.

A difendere i colori di Eurosport dunque, Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Per GCN Italia, il miglior canale di ciclismo su YouTube, Alan Marangoni e Giorgio Brambilla.

Una doppia sfida in velocità. Come sarà andata? Gustatevela nel video qui sopra.