Sam Bennett e la Bora si separano: il velocista verso la Deceuninck?

La lunga telenovela di ciclomercato è giunta al termine: il divorzio tra Sam Bennett e la Bora-hansgrohe è ufficiale. Il velocista irlandese è riuscito finalmente nel suo intento di separarsi dalla squadra tedesca che nell’ultima stagione non lo aveva selezionato per il Giro d’Italia e per il Tour de France, due mancate partecipazioni importanti che hanno convinto il 29enne a cambiare aria e dopo una lunga trattativa è riuscito a stracciare il contratto in essere.

Il corridore, vincitore di tre frazioni nella Corsa Rosa 2018 e di due tappe all’ultima Vuelta di Spagna, si dovrebbe accasare alla Deceuninck Quick Step che ha perso Elia Viviani (si attendono conferme nelle prossime ore) mentre la Bora-hansgrohe punterà su Peter Sagan e Pascal Ackermann. Il team teutonico ha comunicato la notizia con queste parole: “Dopo sei stagioni nelle quali Sam è cresciuto fino a diventare uno dei velocisti più forti del mondo, le strade si separano perché è diventato sempre più difficile far collimare le esigenze del corridore e quelle della squadra“.