Si ritira a 42 anni Rinaldo Nocentini: è stato per otto giorni in Maglia Gialla al Tour de France

Lo ha confermato in questi giorni in un’intervista al quotidiano portoghese O Jogo: l’esperto corridore azzurro Rinaldo Nocentini appenderà la bicicletta al chiodo al termine del 2019. All’età di 42 anni il toscano ancora dava battaglia, da tre anni si è spostato in terra lusitana per correre con la Sporting-Tavira. Per lui gli anni di carriera sono ben 21.

Esordio con la Mapei, poi le maglie di Fassa Bortolo, Formaggi Pinzolo Fiavè, Acqua&Sapone, AG2R La Mondiale prima di volare in Portogallo. Diciotto le vittorie da professionista, ma il ricordo più bello è sicuramente quello degli otto giorni in Maglia Gialla al Tour de France del 2009. Per lui anche tre convocazioni in Nazionale.

gianluca.bruno@oasport.it