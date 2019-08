Simone Consonni lascia la UAE e firma per due anni con la Cofidis

Ora è ufficiale: Simone Consonni saluta la UAE Team Emirates e sbarca alla Cofidis. Il ciclista classe 1994, quindi, dopo tre anni, cambia casacca e firma un contratto di due anni con il team francese che, com’è ben noto, ha da poco ingaggiato anche Elia Viviani e Fabio Sabatini per puntare all’ingresso nel World Tour nel 2020. L’atleta bergamasco nelle ultime stagioni ha dimostrato di avere qualità notevoli e indiscutibili ma, talvolta, non è stato in grado di dimostrarlo. Per un ciclista che fa della velocità il suo pane quotidiano non è stato semplice farsi spazio in una formazione che prevedeva compagni come Kristoff e Gaviria, per cui questa scelta di andare altrove si può comprendere anche per questo motivo.

" Sono molto felice di unirmi alla Cofidis in vista della prossima stagione – Quando ero piccolo, ricordo di aver visto corse in cui la Cofidis era già in gruppo, e anche per questo motivo la considero una squadra storica. Allo steso tempo voglio ringraziare la UAE Team Emirates per le tre stagioni passate con loro. "

Le motivazioni a questo cambio di casacca sono semplici, come spiega lo stesso Consonni: “Penso che fosse giunto il momento di una nuova sfida e di cambiare aria. Farò di tutto nelle prossime due stagioni per aiutare a vincere la mia nuova squadra ed a dare sempre il massimo. Infine, sono contento di entrare a far parte di un team in cui ci sarà un campione come Elia Viviani, uno dei migliori velocisti al mondo”.

alessandro.passanti@oasport.it