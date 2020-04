Ciclismo

Sport virtuale, Magrini e Gregorio rispondono: crescerà anche dopo il lockdown?

Secondo appuntamento con "Ciclismo a 150cm", in onda ogni venerdì alle 19 su Eurosport 2. In un periodo in cui siamo tutti costretti a casa dal coronavirus, hanno preso sempre più piede gli sport virtuali e anche il ciclismo non è stato da meno. Ma la tendenza continuerà dopo il lockdown? Sentite cosa ne pensano Luca Gregorio e Riccardo Magrini.