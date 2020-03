John Gleaves, professore associato di kinesiologia presso la California State University, è stato squalificato per doping per 4 anni dall’USADA dopo essere risultato positivo a tre steroidi (tra cui oxandrolone e clomiphene) ai campionati Masters Usa su pista.

Il professor Gleaves, infatti, è anche ciclista su pista e aveva partecipato ai campionati nazionali americani su pista dello scorso mese di agosto. Gleaves è conosciuto però per la sua attività di consulenza in favore di Lance Armstrong, assunto dal suo team come testimone per la causa di doping ai danni del texano.

Gleaves è autore di diversi studi sul doping (ha pubblicato il libro Doping in Cycling: Interdisciplinary Perspective) nel 2015 sostenne che il programma dell’US Postal, la squadra di Armstrong, doveva essere contestualizzato meglio, soprattutto perché rientrava nella norma per le squadre dell'epoca.