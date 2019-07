Test event Tokyo 2020, doppietta Italia: Ulissi vince in solitaria, secondo Formolo

Si è conclusa in maniera trionfale per l’Italia il test event olimpico a Tokyo per quanto riguarda la prova in linea maschile di ciclismo su strada: sul percorso dal Musashino-no-mori Park al Fuji International Speedway, per un totale di 180.2 km, distacchi abissali all’arrivo, ma soprattutto doppietta italiana: in Giappone trionfa Diego Ulissi, che completa la prova in 4:50:53 e giunge da solo al traguardo. L’unico a non arrivargli troppo lontano è l’altro azzurro Davide Formolo, che è secondo all’arrivo con 17″ di ritardo, mentre completa il podio il transalpino Nans Peters, staccato però di 1’52”.

Un gruppetto di quattro atleti si gioca la quarta piazza a 2’29”, ed a spuntarla è il britannico Matthew Holmes, mentre il terzo azzurro a tagliare il traguardo è Fausto Masnada, ottavo assoluto a 5’55”. Dario Cataldo chiude 12° in coda al gruppetto che si gioca il nono posto a 9’11”, infine Filippo Zaccanti è 36° a 16’54”.

Ordine d’arrivo Test Event Tokyo 2020 (Top 10 + italiani)

1 ULISSI Diego ITA 4:50:53

2 FORMOLO Davide ITA +17

3 PETERS Nans FRA +1:52

4 HOLMES Matthew GBR +2:29

5 VLIEGEN Loïc BEL +2:29

6 DOUBEY Fabien FRA +2:29

7 PEYSKENS Dimitri BEL +2:29

8 MASNADA Fausto ITA +5:55

9 CRAS Steff BEL +9:11

10 SHAW James GBR +9:11

12 CATALDO Dario ITA +9:11

36 ZACCANTI Filippo ITA +16:54