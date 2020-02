Tom Dumoulin salterà la Tirreno-Adriatico 2020: rinviato il suo ritorno alle corse

Tom Dumoulin ha dovuto rivedere il suo calendario stagionale di gare: il ciclista neerlandese della Jumbo-Visma non ha preso parte a un ritiro in altura come da programma personale e quindi ha deciso di saltare Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, posticipando il suo rientro alle corse. Questo il suo annuncio sui social:

" Purtroppo la settimana scorsa ho dovuto abbandonare Valencia. Giovedì sarei andato al campo in altitudine per preparare le prossime gare, ma dobbiamo rimandare fino a quando non mi sentirò di nuovo al 100%. Cambieremo il mio programma di gare saltando Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo per concedermi il tempo necessario per tornare di nuovo a pieno regime. È un vero peccato perché mi sentivo molto bene e non vedevo l’ora che iniziasse la stagione. Peccato che debba aspettare ancora un po' "

problema al ginocchio ravvisato in seguito a una caduta occorsa al Giro. Per il 2020 l’alfiere della Jumbo-Visma sarà al Tour de France e potrebbe puntare anche alle prove su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dumoulin manca, infatti, dalle competizioni dal Critérium du Dauphiné 2019, a causa di unravvisato in seguito a una caduta occorsa al Giro. Per il 2020 l’alfiere della Jumbo-Visma sarà ale potrebbe puntare anche alle prove su strada delle

