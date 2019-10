Tokyo 2020, Italia lanciatissima: il secondo posto nel ranking può portarci ai Giochi al completo

L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna nello cronometro).

L’Italia potrà quasi sicuramente contare su cinque uomini per la rassegna a cinque cerchi, un vantaggio assicurato soltanto alle prime sei Nazioni del ranking speciale: al momento gli uomini del CT Davide Cassani hanno totalizzato 11218,48 punti e sono alle spalle soltanto del Belgio (12990,09), il vantaggio nei confronti della settima classifica (la Spagna) è di quasi 2500 punti, sulla carta è un margine confortante quando mancano appena tre settimane alla chiusura del ranking (22 ottobre).

Anche la Francia sempre essere molto sicura dei cinque posti, l’Olanda è molto vicina all’obiettivo proprio come la Colombia mentre Slovenia, Spagna e Germania si giocano la sesta piazza (sono racchiuse in appena 114 punti, le compagini dal settimo al dodicesimo posto potranno contare solo su quattro atleti ai Giochi). Vincenzo Nibali sarà quasi sicuramente il capitano dell’Italia per affrontare il durissimo percorso attorno al Fuji da protagonista, lo Squalo vuole la medaglia d’oro e il CT Davide Cassani gli costruirà attorno una formazione di spessore. Di seguito il ranking di qualificazione olimpica per quanto riguarda il ciclismo su strada maschile (prova in linea).

La Nazionale italiana ai recenti mondiali nello YorkshireImago

Ranking qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020

1. Belgio 12990,09

2. Italia 11218,48

3. Francia 10316,95

4. Olanda 9862,14

5. Colombia 9198,08

6. Slovenia 8841,4

7. Spagna 8740,5

8. Germania 8727,33

9. Australia 8477,45

10. Danimarca 7622,46

11. Gran Bretagna 5746,32

12. Norvegia 5617,59