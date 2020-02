Venerdì 7 febbraio alle 9:30, a cura della redazione italiana, Eurosport trasmetterà A tu per tu con Elia Viviani: un incontro esclusivo nella galleria del vento del Politecnico di Milano.

Campione olimpico in carica nell’omnium, intervistato da Luca Gregorio prima voce del ciclismo su Eurosport, Elia Viviani rivive la magia dei giorni sulla pista dorata di Rio 2016 - dal giro lanciato nel velodromo olimpico alla caduta nella corsa a punti, fino alle ultime gloriose volate con Cavendish e la commozione per la medaglia d’oro - raccontando le nuove energiche attese verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Dopo il primo successo al Tour de France e il titolo europeo su strada, nel 2020 Viviani sarà il leader della Cofidis con due cerchi rossi sul calendario: la Milano-Sanremo e la maglia verde della Grande Boucle, per consacrarsi una volta di più lo sprinter più forte del mondo… Prima di incarnare il simbolo del ciclismo italiano sul parquet olimpico di Tokyo 2020.

Video - A tu per tu - intervista esclusiva a Elia Viviani: "Ancora 2 punti, e hai vinto le Olimpiadi" 00:29

L’intervista integrale andrà in onda su Eurosport 2 venerdì 7 febbraio in occasione del trentunesimo compleanno di Elia. Appuntamento alle 9:30, in replica alle 16:30, alle 18:50 e domenica 9 febbraio alle 19:05. Eurosport 2 è disponible in tv sul canale 211 di Sky e su DAZN.