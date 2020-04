Tom Dumoulin: "Sarebbe utile spostare in avanti di un mese la stagione in maniera permanente"

“Perchè non spostare in avanti di un mese la stagione ciclistica in maniera definitiva”? Questa l’interessante proposta fatta da Tom Dumoulin, come viene riportato dal sito Cyclingnews.com. Il campione olandese, infatti, ha voluto analizzare la situazione attuale, con l’annata delle due ruote completamente bloccata per colpa della pandemia del coronavirus, per provare a costruire qualcosa di utile e efficace per il prossimo futuro.

" Concludere più tardi e iniziare a marzo e non a febbraio Nel mese di novembre il clima in Belgio e Olanda è spesso buono, mentre a febbraio nevica ancora in alcune occasioni. Per questo penso motivo penso che ogni stagione dovrebbe essere spostata avanti di un mese. Potremmo iniziare con questa soluzione nel 2021 e continuare così nel futuro se, come penso, potrebbe risultare utile. "

Dumoulin contava, e conta ancora, molto su questo 2020, dato che rientra da un lungo infortunio che l’anno scorso lo ha costretto a saltare sia il Giro d’Italia sia il Tour de France. Un’annata, quella attuale, che assume valore ulteriore, dato che ha anche cambiato squadra passando dalla Sunweb alla Jumbo. “Arrivo da una brutta stagione ed avevo grandi speranze per questo 2020. Ora sto andando a tutto gas dopo l’infortunio al ginocchio, ma quest’anno per ora non ha portato fortuna”. Vedremo, quindi, se le speranze del ventinovenne olandese saranno esaudite e se, davvero, la sua proposta di rivisitazione del calendario del ciclismo sarà presa in considerazione.