" Appena ho saputo della morte di Marco ho subito detto me l’hanno ucciso. Marco amava troppo la vita, ha cantato fino agli ultimi giorni. Amava il karaoke e cantava in casa, era una persona tranquilla e quello che mi ha dato più fastidio dopo il 1999 è che ne hanno dette di tutti i colori. L’unico modo per distruggere Marco era ferirlo nel suo orgoglio. "

Sono trascorsi ormai più di 15 anni dalla morte di Marco Pantani ma mamma Tonina non si è ancora rassegnata a trovare la verità. Mamma Tonina sostiene da sempre che suo figlio non si sia suicidato e, come ha ricordato ai microfoni di Domenica In su Rai 1, continua a lottare per ottenere la verità sulla sua morte, che i giudici in tribunale hanno attribuito a un’overdose di cocaina.

" L’ultima volta che ho visto Marco era stato a Milano per qualche giorno, la manager mi chiamò e mi disse che aveva assunto cocaina e di recarmi a Milano. Andammo io e mio marito e li vidi litigare, poi sono svenuta e non ho più visto Marco, l’ho rivisto morto. "

Video - 20 anni fa, l'impresa di Marco Pantani a Oropa: la grande rimonta dopo il salto di catena 01:53

"Il 1999 il dolore più grande, Marco non è mai stato scorretto"

La cicatrice impossibile da rimarginare però è all’indomani della squalifica di Pantani nel 1999, quando per emacotrito troppo alto, fu accusato di essere positivo al doping:

" Inizialmente ho pensato che fosse un altro Marco ad essere stato squalificato, si arrabbiò molto e andando via fece un secondo esame in cui l’ematocrito era come quello della sera, cioè perfettamente nella norma. L’hanno fatto passare per doping, ma quell’esame col doping non c’entrava niente. Marco ha fatto tanti anni di ciclismo e non ha mai avuto una sospensione, un richiamo. Non ha mai fatto scorrettezze, perché farle proprio in quel momento? "

"L’etichetta di dopato lo ha portato a drogarsi"

Mamma Tonina non nasconde come da quella squalifica, Marco uscì distrutto e oltre a decidere di mollare il ciclismo lo spinse nel tunnel della droga...

" Marco decise di chiudere per sempre con il ciclismo. Un giorno, però, pensò di rimontare in sella per fare un giro in città, prima di rientrare col morale a pezzi e completamente in lacrime: piangeva, gli dissi: ‘che cos’hai?’; mi disse: ‘per la strada mi danno del dopato’. Dal ’99 al 2004 una vita d’inferno. Tra me e Marco non c’era neanche bisogno di parlare, però l’avevano ferito nell’orgoglio. Gli avevano dato un’etichetta che non gli toglieva più nessuno. Dopo il Giro del ‘99 ha iniziato con la cocaina, poi ne era uscito. Io ho fatto di tutto, sono andata anche a litigare con gli spacciatori, ma alla fine lui stava bene. Ha portato avanti battaglie legali per capire chi lo avesse drogato, ma non lo ha mai scoperto. Non mi venissero a dire che era un debole, era un forte. "