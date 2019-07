Quante calorie si bruciano durante il Tour de France?

Durante il Tour de France, i corridori sono impegnati in tappe lunghe e faticose, alle prese con sfide giornaliere che si ripetono per tre settimane. La dieta in questo caso gioca un ruolo chiave nelle prestazioni degli atleti, che devono mantenere regolare il peso ma soprattutto avere l’energia necessaria per portare a termine un evento del genere.

Non si tratta solo di quantificare i carboidrati o dei nutrienti necessari al corpo quando si è in sella alla bici. Tutto è calcolato al chilometro, o meglio all’ora. 200 calorie di media ogni 60 minuti per la precisione: che nelle fasi più impegnative e intense della tappa possono arrivare fino 360. 1500 calorie totali bruciate durante la gara, integrate con circa 1 litro di succhi e frullati (nell’arco della giornata), bevande energetiche, specialmente in salita. Circa 90 grammi di carboidrati solidi ma facilmente digeribili, come miele e barrette di riso pressato durante i tratti di pianura.

Il fabbisogno giornaliero del ciclista si aggira intorno alle 8000 calorie, di cui 1000 derivanti dalla colazione.

Sembra scontato dire che una dieta equilibrata è fondamentale e indispensabile e che la colazione rappresenta il pasto principe. Deve quindi essere abbondante: fette biscottate, pane e marmellata, pasta o riso ma anche omelette, legumi e porridge. Per questo è bene che sia consumata almeno 3-4 ore prima della gara.

Nella prima ora di gara poi i corridori evitano di mangiare per favorire la digestione, dopodichè possono fare uno spuntino con panini al latte e formaggio spalmabile o marmellata.

Poi si passa a una integrazione più liquida e una quantità di gel dai 500 ai 1000 ml all'ora. Uno dei più grandi problemi per i corridori, specialmente per quelli che partecipano a un Grande Giro, è banalmente l’idratazione: ovviamente questa dipende dal clima, dalla lunghezza della tappa, da quando suda l’atleta e da altri fattori. Quindi non è sempre facile calcolare quanto è necessario bere, ma in ogni caso è necessario farlo sempre, costantemente.

Dopo la gara, a cena ci devono sempre essere i carboidrati: quindi ancora pasta o riso accompagnati a carne bianca o rossa (una volta a settimana) o pesce come il salmone per esempio. È concesso un bicchiere di vino... ma solo per festeggiare la maglia gialla!

Video - Vincenzo Nibali all'attacco sulle Alpi! Il siciliano se ne va ai -118 km dall'arrivo 00:43

" "

" "

" "