Alaphilippe dopo la crono: "Doping? Sono qui per fare ciclismo, il resto mi fa ridere"

Alaphilippe ha vinto la crono di Pau e ha inflitto addirittura un distacco di 14’’ su Geraint Thomas. Il francese conquista così la sua seconda vittoria a questo Tour, rinforzando addirittura il suo vantaggio sui rivali per la maglia gialla. Il successo del corridore della Quick Step, però, fa discutere tanto che qualche giornalista in conferenza stampa gli chiede se questa vittoria può rianimare i dubbi sul doping...

" Io sono qui per fare ciclismo, il resto sono chiacchiere che mi fanno ridere. Questa è semplicemente la ricompensa per il lavoro svolto in questi anni. Non sono qui per rispondere a queste domande "

Video - “Con la derapata!” Alaphilippe fenomeno: vince la crono di Pau rifilando 14” a Thomas 02:29

" La mia vittoria può creare dei sospetti? Se succede questo c’è una spiegazione. Quando riesci in una cosa questo fa discutere. Io sono qui semplicemente per fare ciclismo e per divertirmi "

Per Alaphilippe quella di Pau, è la terza vittoria in una crono in carriera. Vinse la crono della Parigi-Nizza nel 2017 davanti a Contador (togliendogli la vittoria della generale) e la crono della Vuelta a San Juan Internacional davanti a Valerio Conti e Evenepoel.

" Non mi aspettavo certo di vincere la cronometro, è una sorpresa anche per me. Ma sono contento, è una ricompensa per tutto il lavoro fatto in questi anni. Prima di arrivare qui, la mia idea era quella di approfittare al massimo di questi giorni in maglia gialla e proverò a fare questo ancora "

Ora quale sarà l’obiettivo di Alaphilippe? Potrà restare in giallo anche dopo il Tourmalet? Il francese non è certo fermo in salita, anzi, ha conquistato la maglia a pois della scorsa edizione. Il corridore della Quick Step potrebbe puntare anche al podio a Parigi...

Video - Contador: "La maglia gialla ti mette le ali! Che sorpresa che Alaphilippe abbia vinto la crono" 01:23