Alaphilippe: “Più mi avvicino a Parigi e più cambiano le emozioni... Ma ci proverò fino alla fine"

Il sorriso non manca, e non poteva che essere così. Julian Alaphilippe è in testa, anche piuttosto nettamente, al Tour de France 2019 dopo due settimane di gara: un risultato davvero impronosticabile alla vigilia. Il transalpino ha dato spettacolo fino ad ora e, quando resta da percorrere l’ultimo terzo della Grande Boucle, non può che iniziare a sperare in Giallo verso Parigi. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa nel giorno di riposo.

Sulle chance di vittoria

" Non ho idea se sia un pensiero realistico o meno quello di arrivare a Parigi con la maglia gialla. Ma nemmeno mi sto ponendo la domanda: semplicemente continuerò a fare quello che ho fatto nelle ultime due settimane e metterò ogni energia per difendere la mia posizione di leader. "

Sulle emozioni

" L’anno scorso il Tour per me è stato eccezionale, con la maglia a pois e due belle vittorie, ma ora la maglia gialla mi dà una spinta in più. Più mi avvicino a Parigi, più cambiano le mie emozioni, ma ci sono ancora tappe durissime e devo essere realista. Sul Tourmalet mi sono sorpreso, ma quella di ieri è stata una tappa molto dura. "

Sulla tappa di domenica

" Avere 1’30 di vantaggio è meglio che avere 1’30 di distacco ma la strada è ancora lunga e molto difficile. Pensate solo che su una terribile salita come Val Thorens un vantaggio del genere non significa quasi nulla. "

Sugli avversari

" Non ci penso. Il Team Ineos ha due punte, Kruijswijk è molto forte e ha una bella squadra, Pinot poi è in una forma eccezionale. Non ho una squadra da Tour? Lo sapevamo ancora prima del via: io sono venuto qui per lasciare un segno sul Tour: ho vinto due tappe e indosso da tanti giorni la maglia gialla: il bilancio è già positivo. "