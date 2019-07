Aru: "Non so come sto, vediamo giorno dopo giorno. Buona cronometro"

Fabio Aru ha incominciato in sordina la propria avventura al Tour de France 2019, il Cavaliere dei Quattro Mori è ancora in recupero dall’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra che lo ha tenuto fuori per un paio di mesi dal circuito e si è rimesso in gioco soltanto da qualche settimana partecipando al Giro di Svizzera e ai Campionati Italiani. Il sardo sta cercando di trovare la gamba migliore e alla Grande Boucle si sta testando con l’obiettivo di ritrovarsi, provando a tornare sui livelli di un paio di anni fa quando trionfò a La Planche des Belles Filles indossando la maglia gialla.

Oggi l’alfiere della UAE Emirates si è reso protagonista di una discreta cronometro a squadre, la sua formazione ha accusato 1’13” di distacco dall’inarrivabile Jumbo-Visma ma i 43” di ritardo dal Team Ineos sono accettabili come ha dichiarato il 29enne ai microfoni della Rai:

" Una quarantina di secondi non sono tantissimi, penso che abbiamo fatto una buona prova. Logicamente ho fatto poche gare quest’anno non so neanche io come sto, essere qui è già bello. Vediamo giorno dopo giorno, queste due prime settimane saranno un po’ difficili e poi vedremo nella terza. "