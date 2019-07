Aru per la rinascita, Viviani per il riscatto, Nibali per la pois? Gli obiettivi "italiani" al Tour

L’estate è pronta a colorarsi di giallo. Come le distese di girasoli e i campi di grano che fanno da teatro al serpente variopinto della carovana in molte tappe del Tour de France e come la gloriosa maglia di chi comanda la corsa francese. Che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, con tanti pretendenti alla vittoria finale e un ancor più folto numero di corridori al via con obiettivi diversi, ma non certo meno nobili. Tra questi, c’è un terzetto che ha scritto pagine gloriose nel libro del ciclismo nostrano dell'ultima decade: Vincenzo Nibali, Elia Viviani e Fabio Aru.

Lo Squalo azzanna la pois, anche se…

L’aveva annunciato circa un mese fa: Al Tour de France non farò la classifica, punto alla maglia a pois”. Vincenzo Nibali dovrebbe correre la sua ottava Grande Boucle con l’obiettivo dichiarato della classifica scalatori. Un traguardo che sarebbe inedito e nondimeno prestigioso in uno dei palmarés più luminosi del ciclismo contemporaneo. Ma sarà davvero così? La sensazione è che Nibali, reduce dal 2° posto al Giro, abbia intenzione di saggiare la gamba sui primi arrivi in salita, vedi la 6^ tappa con epilogo alla Planche des Belles Filles. Da lì, decidere se uscire di classifica e proseguire con un Tour fatto di fughe da lontano a caccia della casacca di re della montagna. O magari capire di aver superato le scorie fisiche della corsa rosa e puntare al bottino grosso, quello che l’ha consacrato nel 2014. Di certo lo Squalo verrà marcato da vicino, qualsiasi strada scelga di intraprendere. Dopo tutto, come puoi sottovalutare uno che ha vinto quattro Grandi Giri, salendo sul podio finale 11 volte?

Vincenzo Nibali al Giro d'Italia 2019Getty Images

I risultati di Nibali al Tour

2008 20° 2009 7° 2012 3° 2014 1° 2015 4° 2016 30° 2018 non partito (13^ tappa)

A digiuno al Giro, il Profeta ha fame e sogna in giallo

Il volto buio di Elia Viviani al Giro, quando a turno tutti i rivali gli han soffiato la vittoria di tappa lasciando l’ex campione italiano a bocca asciutta sembra già un brutto ricordo. Il Profeta ha dimostrato al Giro di Svizzera di aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, con due volate di potenza da fuoriclasse assoluto della specialità. Al Tour, il secondo della sua carriera dopo quello del 2014, ritroverà Peter Sagan. Ma non solo. Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Michael Matthews, Alexander Kristoff e il rampante Wout Van Aert, giusto per citarne alcuni, non molleranno un centimetro. Viviani dalla sua avrà una squadra cucita come un abito su misura per lanciarlo a 75 km/h verso ogni traguardo che si concluderà in volata. Morkov-Lampaert-Richeze-Viviani sarà la filastrocca da recitare negli ultimi chilometri, a Elia il compito di eseguire da maestro l’ultima decisiva strofa. Ma c’è dell’altro. La prima tappa propone un menu adatto ai velocisti: chi vince vestirà la prima gialla nell’anno del centenario del simbolo del primato. Un sogno che, in una prova in linea, l’Italia non vive da Bartali 1948.

Aru 2.0: il Tour della rinascita

A 29 anni, per svoltare pagina. Fabio Aru è tornato e l’ha fatto col sorriso. L’annus horribilis 2018 fa parte di un dimenticabile passato, l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra è superata. Il sardo ha ripreso in mano le redini della sua carriera con un buon rientro alle corse tra Gp Lugano e Giro di Svizzera, guadagnandosi la chiamata della UAE Emirates al Tour. Per come si era messa, per Fabio è già stupendo esserci. Ora tocca a lui alzare l’asticella. Non avrà ambizioni di alta classifica, non può averle. Ma l’obiettivo di ritrovare la fiducia che l’ha reso uno dei corridori italiani di punta negli anni Dieci, quella sì. Attaccando, pur con il rischio di staccarsi. Provandoci, quando il terreno lo permetterà. Andando a caccia di una tappa che avrebbe un valore immenso. Con il cuore e gli occhi proprio alla Planche des Belles Filles, dove colse l’ultimo successo con la maglia di campione italiano cucita addosso, ormai due anni fa. Per ripartire, perché la strada è in salita ma Fabio ha grinta e gambe per scollinare da campione.

Fabio Aru vince in solitaria a Planche des Belles Filles nella 5^ tappa del Tour de France 2017Getty Images

La truppa dei 15: Bettiol, Trentin, De Marchi e Ciccone cacciatori di tappe

La lista ufficiale e definitiva dei 176 non c’è ancora, ma salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbero essere 15 i corridori italiani al via. In 21 tappe e 3460 km ci sarà potenziale spazio per tutti, tra salite, volate, fughe, cronometro e stoccate da finnisseur. Chi ha costruito la sua fama con coraggiose azioni in avanscoperta è Alessandro De Marchi (CCC): sarà meravigliosamente banale vedere all’attacco il Rosso di Buia nelle tappe in cui gli ordini di scuderia e il percorso lo permetteranno. Anche Alberto Bettiol (Education First), signore delle Fiandre, e Matteo Trentin (Mitchelton Scott), due successi al Tour tra il 2013 e il 2014, hanno ambizioni di successi parziali. Giulio Ciccone (Trek), dopo la maglia di miglior scalatore al Giro, potrebbe mettersi in mostra tra Alpi e Pirenei. Damiano Caruso e Sonny Colbrelli scorteranno capitan Nibali, Gianni Moscon sarà il motore della corrazzata Ineos, che anche senza Froome fa paura. Daniel Oss vestirà i panni del tuttofare nella BORA di Peter Sagan, Fabio Felline avrà un ruolo importante nella Trek di Richie Porte e non solo nella cronosquadre. Last not least, Niccolò Bonifazio (Direct Energie), Giacomo Nizzolo (Dimension Data) e Andrea Pasqualon (Wanty), chiamati a destreggiarsi nella bagarre delle volate.