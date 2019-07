Mancano poche ore all'inizio della 106esima edizione del Tour de France che partirà da Bruxelles: 21 tappe, 22 squadre, 7 tapponi di montagna e 3,480 km da percorrere. Chi vincerà la maglia gialla? Chi vincerà la maglia a pois? E ancora, quale sarà la sorpresa del Tour o chi vincerà più tappe? Riccardo Magrini e Luca Gregorio, le due voci del ciclismo su Eurosport, ci vengono in soccorso con le loro risposte e i loro pronostici.

Chi è il favorito per la maglia gialla?

Riccardo Magrini: Bernal. È una grande occasione per lui non essendoci Froome. E Thomas? Bernal è più forte in salita e quando si presenta alle corse di solito vince...

Luca Gregorio: Alla luce delle assenze di Froome e Dumoulin il pronostico è più aperto, ma credo che a questo punto Bernal possa essere il vero favorito. È il più forte e il più completo e ha fatto esperienza lo scorso anno al Tour. Può scrivere una bella pagina di storia.

Chi vincerà la maglia verde? Tutto facile per Sagan?

Riccardo Magrini: Sagan è il favorito per la maglia verde, ma Groenewegen è un osso duro ed è più veloce di lui. Credo comunque che Sagan abbia l'esperienza giusta per portare a casa un'altra maglia verde.

Luca Gregorio: In teoria sì, ma nella pratica sono molto curioso di vedere l'atteggiamento di Groenewegen. Bisogna capire se l'olandese sarà interessato solo alle vittorie di tappa o se darà fastidio a Sagan anche negli sprint intermedi. Comunque vedo una lotta fra loro due, anche se mi piacerebbe vedere in lotta pure Viviani.

Chi vincerà la maglia a pois di miglior scalatore?

Riccardo Magrini: Pinot. Se fossi in lui punterei sulla maglia a pois e a vincere qualche tappa, anche perché sarà dura per Pinot lottare per la classifica generale.

Luca Gregorio: Penso che Alaphilippe possa andare a caccia del bis, ma non mi dispiacerebbe Vincenzo Nibali. Certo questo significherebbe che il siciliano non potrà lottare per la classifica generale, ma sarebbe molto affascinante. Occhio anche a Landa.

Chi vincerà la maglia bianca di miglior giovane?

Riccardo Magrini: Bernal. Se vince la gialla la vince matematica. Dovesse non conquistare la gialla, si prenderà comunque la bianca considerando la lotta impari con i suoi avversari.

Luca Gregorio: Bernal, perché vincerà anche il Tour...

A chi sarà assegnato il premio per la combattività?

Riccardo Magrini: Punto su Bardet. Attaccherà e farà di tutto. Poi essendo francese...

Luca Gregorio: Questa è la domanda più difficile perché è un terno al lotto. Tiro a caso: Warren Barguil, che ha voglia di riscatto.

Chi sarà così bravo a vincere più tappe di tutti?

Riccardo Magrini: Per questa 'speciale' classifica vedo Groenewegen.

Luca Gregorio: Ho visto Sagan molto tirato, ma credo che alla fine la spunterà Groenewegen.

Quale sarà l'Italia che potrà farci divertire (e sognare)?

Riccardo Magrini: Direi Fabio Aru perché ha grandi motivazioni. Ciccone darà battaglia, mentre Nibali proverà sicuramente anche la classifica generale: speriamo in una top 5 e in una vittoria di tappa. E Viviani? Su questi sprint dovesse vincere una tappa sarebbe tanta roba. Spero di sbagliarmi ovviamente.

Luca Gregorio: Scelgo tre nomi: Viviani vincerà sicuramente almeno una tappa, poi mi piacerebbe un colpaccio da parte di Aru (che correrà senza pressioni) e Ciccone, anche se non credo avrà la stessa libertà di cui ha goduto al Giro.

Quale sarò la sorpresa del Tour 2019?

Riccardo Magrini: Jakob Fuglsang. Ha vinto il Delfinato, ha vinto la Liegi, ha sistemato alcune cose a livello alimentare ed è più continuo e convinto. Perché sorpresa? Perché può puntare al podio e in pochi lo ritenevano possibile prima di questo Tour.

Luca Gregorio: Mi fa effetto definirla sorpresa, ma dopo la miglior primavera della sua carriera credo che Jakub Fuglsang farà anche un grande Tour.

E voi? Vi siete schiariti le idee dopo questi suggerimenti o pensate che abbiano preso un abbaglio con i loro pronostici? Diteci la vostra...

