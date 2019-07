1. Qual è la condizione dei velocisti in corsa? Chi prova a battere Sagan?

Dopo due tappe molto impegnative per i velocisti, si torna ad una frazione affine alle ruote veloci. Ma come stanno gli sprinter dopo gli ultimi giorni? In molti si staccavano alla prima salita...

" Tappa chiave per il prosieguo del Tour, anche per capire chi lascerà la compagnia anzitempo. Dopo tanti km si comincia a sentire la stanchezza e in molti sono al limite. Anche Elia Viviani, tanto per fare un nome, si è detto molto provato dopo la prima settimana di Tour. Caleb Ewan si staccava ad ogni salita e anche Sagan ha fatto un po' l'elastico nelle ultime giornate. Considerando il finale in leggerissima salita i favoriti restano Sagan e Matthews, ma a questo punto il vincitore sarà davvero colui che ha le gambe migliori dopo 10 tappe consecutive "

2. Fino a quando Alaphilippe potrà tenere la maglia gialla?

Alaphilippe ha tenuto per un altro giorno la maglia gialla, particolarmente speciale per un francese nel giorno della festa nazionale. Ma fino a quando il corridore della Quick Step sarà il leader della classifica generale?

" Alaphilippe è un corridore completo e le asperità della frazione da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre (frazione di montagna alla 12a tappa) non fanno di certo paura a colui che ha vinto la maglia a pois di miglior scalatore nella passata edizione. Alaphilippe potrebbe stare al 'sicuro' fino a venerdì 19, quando ci sarà la cronometro di Pau. Sono 27 km e si possono perdere minuti: vedremo Geraint Thomas in giallo? "

3. Le tappe troppo lunghe tolgono spazio allo spettacolo?

200 km, 230 km, 190 km. Le tappe dei Grandi Giri sono troppo lunghe? Al Tour, come al Giro d'Italia, rischiamo di annoiarci in determinate frazioni se le squadre decidono di 'darsele' solo al termine della tappa. Ridurre il chilometraggio potrebbe essere una soluzione per avere dello spettacolo?

" Argomento toccato diverse volte. Certo, una Classica da 250 km in primavera ci sta, riproporre tutti i giorni - per tre settimane - tappe da quasi 200 km (o superiori), rischia di sfinire i corridori. Ecco perché le squadre attendono l'ultima salita per produrre qualcosa di interessante. Soprattutto in un contesto dove i corridori si muovono solo in base ai dati che appaiono sul monitor: frequenza cardiaca, watt prodotti... Ridurre il chilometraggio potrebbe essere una soluzione, soprattutto per i Grandi Giri che vedono 3 settimane di corsa "