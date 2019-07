Chris Froome esce dall'ospedale e va a casa: ora inizia la riabilitazione, tornerà nel 2020

Chris Froome è tornato a casa dal centro di riabilitazione in cui si trovava dallo scorso 20 giugno, dopo quasi tre settimane il ciclista è finalmente potuto uscire come ha comunicato Dave Brailsford, team manager del Team Ineos, in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la partenza del Tour de France.

Il britannico era incappato in una bruttissima caduta al Giro del Delfinato, durante la ricognizione della cronometro, procurandosi fratture multiple al femore, al gomito destro e alle costole. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle era anche rimasto in terapia intensiva per alcuni giorni presso l’ospedale di Saint-Etienne per poi trasferirsi presso un centro di riabilitazione.

Il 34enne proseguirà il proprio percorso di recupero a casa, ha poggiato piede a terra dopo lungo tempo e ora lavorerà duramente per ritrovare la forma dei giorni migliori: il suo obiettivo è quello di tornare competitivo per la prossima stagione, il suo rientro in gara è annunciato per l’inizio del 2020.