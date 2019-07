Da Ciccone a Nibali, passando per Aru i 30 italiani ad aver indossato la maglia gialla

Giulio Ciccone nella storia. L’abruzzese ha sfiorato il successo a La Planche des Belles Filles dove avevano già vinto Fabio Aru (2017) e Vincenzo Nibali (2014), ma il corridore della Trek Segafredo può comunque festeggiare per aver sfilato la maglia gialla dalle spalle di Julian Alaphilippe. Ciccone diventa così il 30° corridore italiano a portare la maglia gialla per almeno un giorno. Tanti i nomi che hanno fatto la storia del ciclismo: da Ottavo Bottecchia a Bartali, Magni e Coppi. Per non dimenticare Gimondi, Moser, Chiappucci, Cipollini, Gatti, Nocentini e Marco Pantani. In ordine cronologico gli ultimi sono stati Vincenzo Nibali nel 2014 (il siciliano è anche l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour) e Fabio Aru nel 2017.

Video - Giulio Ciccone commosso indossa la maglia gialla: che emozioni per il ciclista italiano 00:58

Tutti gli italiani in maglia gialla

Nome Anno Giorni in maglia gialla Vincenzo BORGARELLO 1912 1 Giovanni MICHELETTO 1913 1 Ottavio BOTTECCHIA 1923, 1924, 1925 34 Learco GUERRA 1930 7 Raffaele DI PACO 1931 4 Gino BARTALI 1937, 1938, 1948, 1949 20 Aldo RONCONI 1947 2 Pierre BRAMBILLA 1947 2 Fiorenzo MAGNI 1949, 1950, 1952 9 Fausto COPPI 1949, 1952 19 Serafino BIAGIONI 1951 1 Andrea CARREA 1952 1 Vito FAVERO 1958 6 Gastone NENCINI 1960 14 Felice GIMONDI 1965 18 Tommaso DE PRA 1966 1 Giancarlo POLIDORI 1967 1 Italo ZILIOLI 1970 4 Francesco MOSER 1975 6 Guido BONTEMPI 1988 1 Claudio CHIAPPUCCI 1990 8 Mario CIPOLLINI 1993, 1997 6 Flavio VANZELLA 1994 2 Ivan GOTTI 1995 2 Marco PANTANI 1998 7 Alberto ELLI 2000 4 Rinaldo NOCENTINI 2009 8 Vincenzo NIBALI 2014 19 Fabio ARU 2017 2 Giulio CICCONE 2019 1