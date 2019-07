Dalla delusione Quintana-Movistar alla fame di Bettiol: le 3 domande alla 3a tappa del Tour

Ancora la Jumbo Visma. In molti avevano pensato che la maglia gialla potesse cambiare dopo la cronosquadre di Bruxelles, ma tutti hanno dovuto fare i conti con i gialloneri. Dimenticando, forse, che nella Jumbo c’è un certo Tony Martin, campione del mondo a cronometro in 7 occasioni in questa specialità (tra crono individuali e a squadre).

Teunissen resta in maglia gialla: la Jumbo Visma è la squadra da battere?

La Jumbo Visma ha conquistato il 37esimo successo della propria stagione, facendo un 2 su 2 a questo Tour de France. Dopo la volata di Teunissen, è arrivata anche la vittoria della cronosquadre di Bruxelles dove gli olandesi hanno dato 20’’ al Team Ineos e 21’’ alla Quick Step. È la squadra da battere?

" Bisogna capire cosa si intende per squadra da battere. Sicuramente per le volate, la Jumbo Visma resta una delle squadre favorite avendo come alfiere Dylan Groenewegen che sarà in cerca di riscatto. Per ambire a qualcosa di più (tipo fare classifica generale) è un discorso un po’ prematuro, considerando che Steven Kruijswijk e George Bennett non hanno mai dato l’impressione di poter tenere le tre settimane. Chi ben comincia però... "

La Movistar perde 1’05’’: anche quest’anno niente Tour per Quintana?

Nuovo buco nell’acqua per la Movistar che è la grande sconfitta della cronosquadre. Gli spagnoli pagano 1’05’’ dai vincitori e accumulano ritardi importanti anche dagli altri big. I capitani della Movistar salutano già il Tour?

" Assolutamente no. Siamo solo all’inizio e, alla fine, Quintana ha 45’’ di ritardo su Thomas e Bernal in un Tour ancora tutto da scrivere. C’è da dire, però, che gli spagnoli si siano visti poco in questi giorni, probabilmente non c’è ancora la condizione ideale. Il risultato di Bruxelles non convince, ma Quintana (o Valverde o Landa) hanno terreno fertile per colpire "

La prossima tappa è adatta alle fughe: sarà la volta di Alberto Bettiol?

Pensiamo già alla prossima. Da Binche a Épernay, si arriva in Francia, con una tappa da 215 km con 4 GPM, due di 4a categoria e due di 3a categoria. Frazione adatta ai cacciatori di tappe e l’Education First ha messo il cerchiolino rosso su questa data. Alberto Bettiol ci prova?

" Sarà dura arrivare in volata visto il percorso nel finale. Chi riuscirà ad entrare nella fuga buona può davvero giocarsi la vittoria di tappa. Alberto Bettiol ci proverà volendo proseguire il suo momento magico. Il corridore dell’Education First ha ottenuto un buon piazzamento alla prima tappa e vuole conquistare una vittoria di prestigio dopo il successo al Giro delle Fiandre "

