Dalla sorpresa Teunissen alla condizione di Nibali: le 3 domande alla 2a tappa del Tour

Dopo la vittoria di Teunissen e la prima tappa di questo Tour de France, ci siamo posti qualche domanda sull’avvio della Grande Boucle. La notizia di giornata è ovviamente la vittoria del corridore della Jumbo Visma: una sorpresa. Sarà una meteora o l’olandese può tenere la gialla per qualche giorno? Un occhio ai ‘feriti’ e soprattutto alla condizione di Vincenzo Nibali.

1) Mike Teunissen può tenere la maglia gialla?

Mike Teunissen, olandese classe ‘92, ha già inciso il suo nome nella storia nel Tour de France vincendo in volata la prima frazione dell’edizione del 2019. Il corridore della Jumbo Visma ha batutto di misura il 3 volte campione del mondo Peter Sagan, prendendosi anche il diritto di vestire la prima maglia gialla della Grande Boucle. A questo punto, viene da chiedersi se alla vigilia della cronosquadre del Tour, il 26enne olandese possa godersi la gialla per più di 24 ore.

" La nostra risposta è sì. La Jumbo Visma dispone di un team capace di tenere il vantaggio acquisito (10’’) e mantenere la maglia gialla a seguito della cronosquadre di 27,6 km "

Video - Mike Teunissen, volata e maglia gialla! Battuto Sagan di misura nel primo sprint del Tour de France 02:32

Video - Teunissen: "Non ci credo. Che testa a testa con Sagan, che gioia la maglia gialla" 02:05

2) Con qualche condizione ripartiranno Fulgsang e Groenewegen?

Il primo è caduto ai -17 km, finendo per concludere la tappa con il viso totalmente insaguinato, il secondo è finito per terra proprio prima della volata. Con qualche condizione (e sensazioni) ripartiranno?

" Nessuna frattura per Fuglsang. Un po’ di spavento, un taglio all’arcata sopraccigliare destra e una contusione all’altezza del ginocchio. Il danese sicuramente non partirà con il giusto atteggiamento, soprattutto in un esercizio così importante come la cronosquadre. E dire che lui era uno dei favoriti... Solo spavento per Groenewegen che avrebbe voluto cominciare con una vittoria. Nelle interviste post gara, però, l’olandese ha dato l’impressione di poter partire con il giusto piglio per la cronosquadre: c’è da conservare la maglia gialla "

Video - Fuglsang cade nel finale: il danese prova la rimonta con il volto coperto di sangue 00:58

3) Vincenzo Nibali scherzoso e sorridente. Che impressioni ha dato?

Alla vigilia della prima tappa di questo Tour, il campione siciliano aveva dichiarato di voler vivere alla giornata. Le sensazioni vissute durante la fase di preparazione per Nibali non erano state positive, ma in questa prima ‘scampagnata’ il corridore della Bahrain Merida ha dimostrato grande attenzione.

" Non si è mai fatto distrarre, ha lavorato anche per la squadra (tenendo coperto Colbrelli in diverse occasioni) e si è piazzato al 25° posto senza perdere neanche un secondo. Chi ben comincia... "

Video - Dalla volata di Teunissen al ko di Fuglsang: gli highlights della 1a tappa del Tour in 10 minuti 10:25

Scritto in collaborazione con Giulia Ciccinè (@lacicchine)