Dalle ambizioni di Alaphilippe al digiuno di Sagan: le 3 domande alla 4a tappa del Tour

Dopo l’arrivo di Épernay che assomigliava molto ad una classica, vengono in mente nuove domande in vista del prosieguo del Tour. Ma questo Alaphilippe può puntare alla classifica generale? Che fine ha fatto la Movistar? Dubbi anche sulla condizione di Sagan...

1. Alaphilippe vince con un numero dei suoi: ma può puntare alla generale?

Già si era dibattuto sul repertorio di Julian Alaphilippe. È veloce, può fare anche gli sprint e ama le montagne (l’anno scorso ha vinto la maglia a pois del Tour). Ma il corridore della Quick Step può anche puntare alla generale?

" Alaphilippe è un corridore completo che continua a crescere di settimana in settimana, di corsa in corsa. Come detto, dalle tappa difficili si è specializzato nelle classiche, fino a vincere addirittura la maglia di miglior scalatore di un Grande Giro. Roba per pochi. Se può vincere anche la generale? Difficile che possa diventare un Valverde in tutto e per tutto, ma non è da escludere che il corridore francese possa curare la classifica, a modo suo ovviamente: puntando ad una top 15 comunque molto preziosa. L’uomo di classifica nella Quick Step si chiama Enric Mas "

2. Che fine ha fatto la Movistar?

Anche nell’ultima tappa la Movistar non si è fatta vedere. Né nella speranza di combinare qualcosa né per tenere le posizioni di testa per salvaguardare i propri capitani. L’ha fatto la Ineos per Bernal e Thomas, l’ha fatto la Bahrain Merida per Nibali. E la Movistar? La squadra perfetta che abbiamo visto al Giro si sta nascondendo al Tour.

" Anche al Giro non erano partiti fortissimo. Non è detto che non escano alla distanza, anche perché c’è terreno fertile per fare bene e recuperare. Alla fine Quintana, Valverde e Landa hanno perso 5’’ da Bernal e Pinot, come tutti gli altri big, ma anche questa volta c’è stato un immobilismo in casa Movistar. Potrebbero vincere il ‘premio non sono interessato’ ma aspettiamo a La Planche des Belles Fille prima di dare giudizi "

3. Peter Sagan coglierà un successo in questo Tour?

Dopo il 2° posto della prima tappa, nuova delusione per Peter Sagan che non mette a tirare la sua squadra nel momento clou, quando Alaphilippe era ancora raggiungibile. L’impressione è che lo slovacco non sia ancora in forma.

" Stesso discorso fatto per Groenewegen, ci sarà ancora tempo per conquistare dei successi. Sagan non è ancora al top, ma lo slovacco può vincere anche quando è solo al 70%. Già a Nancy ci sarà una grande occasione per trovare il primo successo a questo Tour de France "