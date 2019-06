Fabio Aru sarà al via del Tour de France: la UAE Emirates ha scelto la squadra

Fabio Aru torna al Tour de France, ora è ufficiale. Il sardo si è meritato la chiamata dopo le prestazioni al GP di Lugano e al Giro della Svizzera, prime tappe di rientro alle corse dopo tre mesi di stop per i noti problemi fisici e l'operazione all'arteria iliaca della gamba sinistra. La UAE Emirates ha diramato i nomi dei corridori che si presenteranno al via della Grande Boucle con un video sul proprio sito.

Difficilmente Aru avrà ambizioni di classifica, affidate a Daniel Martin per quanto riguarda la UAE, ma troverà il terreno giusto per ricostruire le sensazioni perdute dopo un anno e mezzo davvero complicato. Magari andando a caccia di una tappa prestigiosa o della fuga giusta. Insomma, la corsa ideale per inaugurare la seconda parte di una carriera che può avere ancora qualche capitolo succoso da raccontare. Per lui si tratta della terza partecipazione alla Grande Boucle dopo il 2016 (13°) e 2017 (5°). E risale proprio al Tour di due anni fa l'ultimo successo del Cavaliere dei Quattro Mori: lo splendido arrivo in solitaria a La Planche des Belles Filles.