Facciamo i conti: premi da record alla Grande Boucle, la corsa più ricca del mondo

La più seguita, la più importante, la più ambita e, di conseguenza, anche la corsa più ricca al mondo. Il Tour de France si conferma la gara clou della stagione ciclistica. E nel 2019 potrá vantare un montepremi da record, visto che gli oltre 170 ciclisti delle 22 squadre invitate al via, si spartiranno quasi due milioni e mezzo di euro. 2.291.700 per la precisione, qualcosa in più dei 2.287.750 del 2018. Cifre non paragonabile a nessun’altra corsa o a nessun altro grande Giro (il Giro d’Italia 2019 aveva ad esempio un montepremi di 1,5 milioni di euro).

500 mila euro al vincitore, 11 mila euro il successo di tappa

Il premio più ambito resta ovviamente quello che spetta al vincitore della manifestazione. Chi trionferá nella 106esima edizione (che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles) e festeggerá con la maglia gialla il successo sugli Champs Elysées intascherá 500.000 euro. Un premio alto, che solitamente viene condiviso con i compagni di squadra e lo staff. Anche qui, per avere un raffronto, Richard Carapaz, che ha concluso in maglia rosa l’ultimo Giro d’Italia, ha guadagnato 265 mila euro. Quasi la metá. La singola vittoria di tappa è invece pagata 11 mila euro.

Tipologia Premio (in euro) Vincitore Tour 500.000 Vincitore Tappa 11.000 Vincitore maglia verde 25.000 Vincitore maglia a pois 25.000 Vincitore maglia bianca 20.000 Vincitore Premio Squadra 50.000

Premio a squadre da 50 mila euro

Premi importanti anche per tutti gli altri traguardi. Il secondo nella generale del Tour riceverà 200 mila euro, il terzo 100 mila euro. Il trionfo nella classifica a punti (verde) e in quella del miglior scalatore (pois) garantiscono 25 mila euro ciascuno. 50 mila euro, invece, per la classifica a squadre, 20 mila per il miglior giovane. Tutte somme piú alte rispetto a Giro e Vuelta. Tutte cifre che ben certificano il giro di sponsor e denaro attorno alla corsa regina del ciclismo, quella che traccia la sottile distinzione tra un grande corridore e un campione destinato a scrivere il suo nome nella storia di questo sport.