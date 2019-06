Geraint Thomas tranquilizza tutti e mira il Tour: "Sto bene, grazie a tutti per il sostegno"

Geraint Thomas è ottimista in merito alla sua partecipazione al prossimo Tour de France. Il 33enne gallese, dopo una caduta, è stato costretto ieri a ritirarsi dal Giro della Svizzera ma ha assicurato che sarà al via della Grande Boucle, a Bruxelles, il 6 luglio, per difendere il titolo.

" Grazie per tutti i tuoi messaggi. Per fortuna sto bene, ho battuto la testa e ho avuto bisogno di punti sopra l'occhio, così i medici mi hanno impedito di tornare sulla bicicletta. Questo significa che avrò solo bisogno di qualche allenamento intenso la prossima settimana". "

Il corridore del team Ineos ha riportato nella caduta anche delle abrasioni alla spalla, ma nessuna lesione.