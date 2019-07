Da Brecciarola di Chieti alla maglia gialla ottenuta al termine del durissimo arrivo a La Planches des Belles Filles. Giulio Ciccone ha solo 24 anni ma di strada ne ha macinata già tanta e l’impressione è che il bello debba ancora venire. Di sicuro una piccola pagina di storia, il corridore omonimo della regina del pop Madonna (Ciccone Veronica, all’anagrafe), l’ha già scritta diventando il primo abruzzese in giallo. Un traguardo che infarcisce un 2019 da urlo, iniziato con un successo al Tour du Haut Var (Francia), battendo Thibaut Pinot e Romain Bardet ed esaltato meno di due mesi fa dal successo nella tappa del Mortirolo, con arrivo a Ponte di Legno, e la maglia di miglior scalatore del Giro d’Italia. La perla più preziosa che va a incastonarsi in un collier di capolavori è però certamente quella maglia gialla indossata sul podio di La Planche des Belles Filles della corsa più prestigiosa del mondo...

" La maglia gialla la sento come se fosse qualcosa di troppo grande, una cosa immensa. Ed ora che ce l’ho addosso, lotterò per mantenerla fino a quando posso [Giulio Ciccone, 11/7/2019 @Gazzetta] "

Video - Giulio Ciccone commosso indossa la maglia gialla: che emozioni per il ciclista italiano 00:58

Ma Giulio Ciccone è parente con Madonna? No, solo omonimi. I nonni paterni della celebre pop star, Gaetano e Michelina Ciccone, erano di Pacentro (L'Aquila), paesino distante 60 km da Brecciarola di Chieti, il luogo d'origine di Giulio Ciccone.

In bici dall’età di 8 anni, ha battuto anche la tachicardia

Nato il 20 dicembre 1994, Ciccone ha iniziato a correre in bici a 8 anni dopo aver capito che il calcio proprio non faceva per lui. Le prime corse con la Pedale Teate, poi l’esperienza da dilettante prima con la maglia della Palazzago e poi col team Colpack, dove con una pioggia di successi tra Elite e Under 23 si guadagna la chiamata da professionista nel 2016 della Bardiani di Bruno e Roberto Reverberi, due specialisti nel far maturare i talenti italiani emergenti, e mettersi subito in luce con una vittoria al Giro d’Italia nella tappa di Sestola. Dopo quell’exploit Ciccone però si è dovuto gioco forza fermare per risolvere un problema al cuore, una fastidiosa tachicardia, e per cui sono state necessarie due interventi di ablazione al centro cardiologico Monzino di Milano. Dopo un 2017 trascorso gioco forza ai box, la rapida risalita e la chiamata della Trek-Segafredo che gli ha garantito l’ingresso nel World Tour e questo scintillante 2019.

Video - Giulio Ciccone Re del Mortirolo! Vince davanti a Hirt dopo una tappa in fuga, Masnada 3° 00:57

Fra Abruzzo e Sorisole: che corridore è Giulio Ciccone?

Soprannominato in gioventù il “Geco d’Abruzzo”, la vita di Ciccone fuori dalla bici si divide fra Chieti e Sorisole, paesino a due passi da Bergamo dove si è trasferito dall’età di 18 anni. Grande fan di Valentino Rossi, si carica ascoltando musica latina e Vasco Rossi. Nel ciclismo i suoi idoli sono Valverde, Nibali e Purito Rodriguez, ma che corridore è Ciccone? Fisico e caratteristiche da scalatore (176 cm per 57 kg), sanguigno, istintivo e generoso, spesso anche in maniera eccessiva. Quando va in avanscoperta, e nei Grandi Giri ci ha abituato a farlo con continuità, non si risparmia e a volte spreca qualche energia di troppo (è successo anche nella tappa di ieri, dove era più forte di Teuns in salita ma si è fatto beffare nel durissimo finale dal più accorto belga). Insomma, ha esuberanza e classe per diventare molto forte, dovesse migliorare anche tatticamente potremmo aver trovato un nuovo gioiellino. Un gioiellino che brilla di luce propria e si gode una maglia gialla insperata.