Giulio Ciccone sempre più in crisi: "Faccio fatica a pedalare. Domani valuterò se continuare"

Il brutto incidente nell'11esima tappa del Tour de France 2019 Albi-Toulouse si fa sentire sul fisico del corridore abruzzese Giulio Ciccone. Il ciclista italiano, coinvolto in una caduta a 31 km dal traguardo della stage 11 nella quale ha chiuso all’ultimo posto a 12’03” dal vincitore Caleb Ewan, quest’oggi non ha avuto sensazioni positive nel corso della cronometro di Pau di 27.2 km.

Ciccone, infatti, ha rimediato diversi minuti di distacco e ha commentato con parole amare il riscontro finale, tutt’altro che esaltante, valutando quello che potrà fare nella prosecuzione della Grande Boucle: “Non sto bene e non riesco a spingere con una gamba. Domani iniziano le tappe più dure, se non riesco a rendere, vedremo cosa fare. Il morale è basso, oggi doveva essere una giornata di recupero ma non ho avuto le risposte che volevo“, ha dichiarato il nostro portacolori ai microfoni di Rai Sport.