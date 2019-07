I big pensano già alla crono di Pau: Simon Yates vince la volata di Bagnères de Bigorre

tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Simon YATES (Mitchelton Scott) 4h57'53'' 2. Pello BILBAO (Astana) st 3. Gregor MÜHLBERGER (Bora Hansgrohe) st 4. Tiesj BENOOT (Lotto Soudal) st 5. Fabio FELLINE (Trek Segafredo) st 6. Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott) st 7. Oliver NAESEN (AG2R) st 8. Rui COSTA (UAE Emirates Team) st 9. Simon CLARKE (Education First) st 10. Jasper STUYVEN (Trek Segafredo) st

40 uomini in fuga, c’è anche Peter Sagan e Colbrelli

Tanti tentativi di fuga nella prima ora di corsa, con il Team Ineos a chiudere su tutti gli scatti. Dopo la prima ora, ecco che parte una fuga bidone di ben 40 corridori tra cui Matteo Trentin (Mitchelton Scott), Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Fabio Felline (Trek Segafredo), Alberto Bettiol (Education First) e Daniel Oss (Bora Hansgrohe). Ci sono anche tutti i velocisti, con Sagan, Matthews, Colbrelli e Stuyven a cercare i punti per la maglia verde, mentre il gruppo sprofonda a 5 minuti di ritardo: gruppo tirato da Elia Viviani che lavora per la maglia gialla Alaphilippe. Tutto facile per Peter Sagan che vince il traguardo volante di Bagnères-de-Luchon davanti a Colbrelli e Kristoff, conquistando altri 20 punti.

La nuova classifica per la maglia verde

Corridore Punteggio 1. Peter SAGAN (Bora Hansgrohe) 277 punti 2. Sonny COLBRELLI (Bahrain Merida) 191 punti 3. Elia VIVIANI (Deceuninck-Quick Step) 184 punti 4. Michael MATTHEWS (Sunweb) 167 punti 5. Caleb EWAN (Lotto Soudal) 148 punti

Video - Tutto facile per Sagan al traguardo volante! Sua la volata davanti a Colbrelli 00:19

Wellens si prende i punti del primo GPM: giallo Rohan Dennis

Dopo lo sprint intermedio si rialzano Sagan e Colbrelli, mentre Wellens va a caccia dei punti per la maglia a pois, bruciando Calmejane e Pawels al Col de Peyresourde (10 punti per lui). In discesa, invece, prova a fare la differenza Simon Clarke che anticipa tutti prima dell’ultima salita. Successivamente c’è l’incredibile giallo di Rohan Dennis: il corridore australiano abbandona la corsa, mentre la Bahrain Merida non aveva sue notizie. L’ex corridore della BMC, invece, era già arrivato sul pullman a Bagnères-de-Bigorre, sfruttando il passaggio in macchina di un ‘tifoso’.

Simon Yates vince la volata di Bagnères-de-Bigorre: il gruppo arriva a 9 minuti di ritardo

Sull’Hourquette d'Ancizan ecco i fuochi d’artificio con scatti e contro scatti, con Trentin che è il primo ad evadere dal gruppo di testa per inseguire Simon Clarke. A 5 km dallo scollinamento, invece, si forma la coppia Mühlberger-Simon Yates, con il britannico che passa per primo sul GPM con 50’’ di vantaggio sugli ex compagni di fuga. Alla testa della corsa si unisce anche Pello Bilbao che rientra nel primo tratto in discesa. I 3 riescono ad andarsene da soli fino al traguardo, con Simon Yates che vince la volata a 3 centrando il suo primo successo al Tour. Tra i primi 10 anche Felline e Trentin, mentre il gruppo arriva con 9’35’’ scortato dal Team Ineos.