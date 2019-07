Il corridore della settimana: Julian Alaphilippe profeta in patria

Un anno fa, Julian Alaphilippe vinse una tappa alpina in salita e una pirenaica in discesa, primo corridore nella storia del Tour de France a scollinare in testa a 4 hors catégorie (ultimo il Tourmalet), profeta in maglia a pois sul palco degli Champs Elysées. Oggi, osannato da un pubblico che gli chiede di riportare a casa la Grande Boucle, Julian Alaphilippe è il corridore dell'anno, il fuoriclasse della bici, il fenomeno del ciclismo mondiale. Re d'Italia fra Strade Bianche e Milano-Sanremo, vincitore della Freccia-Vallone e già qui in Francia di una tappa del Dauphiné: Le petit diable è un corridore modernissimo, di quelli unici perché capaci di vincere su tutti i traguardi - in salita e in volata, in fuga o da finisseur - e nel centenario della maglia gialla non poteva che esserci la sua.

Julian Alaphilippe dai pois alla maglia gialla

A Épernay, primo traguardo francese del Tour dopo la grande partenza belga, Julian Alaphilippe ha vinto alla maniera dei signori delle classiche: chiudendo la fuga di Wellens a 15 chilometri dall'arrivo per non fermarsi più, con uno splendido assolo fino all'arrivo nella Marna. Riuscirà a resistere ai prossimi attacchi dei capitani fra i passaggi, addirittura sei, oltre i duemila metri d'altura e le grandi salite di questa Grande Boucle? Verosimilmente no, però a chi si chiedeva che cosa ci facesse l'ultimo uomo di un velocista, con tutto il rispetto di Mike Teunissen, al comando della corsa, ecco la prima nettissima risposta dell'Enfant du pays.

Video - Numero di Julian Alaphilippe: scatta, recupera Wellens, vince e si prende la maglia gialla 01:36

Azione della settimana: Van Avermaet nel cuore delle Fiandre

Questa vuole essere una rubrica anche romantica e perciò premiamo Greg Van Avermaet, un maestro belga campione olimpico e vincitore della Parigi-Roubaix nel 2017, all'attacco del mitico Muro di Grammont per la conquista della maglia gialla. Quando il Tour era proprio appena cominciato, un Kapelmuur di pavé, liturgie laiche e pulsioni corporee dal cuore delle Fiandre: dove batte forte la passione del ciclismo.

Video - Greg van Avermaet si prende la maglia a pois sul leggendario Mur de Grammont 01:00

Foto della settimana: il segno infinito di Eddy Merckx

E dove le biciclette sono dappertutto e il ciclismo è una funzione primaria, una logica civile, una proprietà esistenziale, oltre che sport di stato, non poteva che esserci una magnifica Grand Départ del Tour de France. Unica e speciale, come fu Eddy Merckx che proprio a Bruxelles, vedendo da bambino Fausto Coppi, decise di salire in bici non solo per andare in bottega. E cinquant'anni dopo il primo dei suoi 5 Tour (1969, 1970, 1972, 1973 e 1974, Eddy ha passato oltre tre mesi in Maillot Jaune), Merckx è ancora ovunque.

L'Atomium di Bruxelles ed Eddy Merckx: Le Grand Depart del Tour de France 2019Imago

Dato della settimana: 100 anni di maglia gialla, francese dopo cinque

Nel 1919 il Tour era già alla 13ª edizione quando apparve un trafiletto di undici righe sul giornale “L’Auto”: «Per un’idea felice del nostro caporedattore (Henri Desgrange, ndr) il ciclista al primo posto nella classifica generale dovrà indossare una maglia speciale». Gialla, come quella con cui Julian Alaphilippe sarà a Reims alla partenza della prima tappa tutta francese: 5 anni dopo l'ultimo corridore di casa, Tony Gallopin nel 2014, leader della Grande Boucle. Il successo di Alaphilippe al Tour, suo 11° stagionale, è anche il 47° della corazzata Deceuninck Quick-Step. L'anno scorso, al termine della Grande Boucle, erano già 51 per lo squadrone belga che chiuse a 73.