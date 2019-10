Il Tour de France potrebbe partire dall’Italia: l’Emilia Romagna si candida per il 2022-2023

Il Tour de France 2022 o 2023 potrebbe partire dall’Emilia Romagna. Il grande sogno è stato lanciato da Andrea Corsini, assessore regionale: “Abbiamo tutte le carte in regola, l’abbiamo dimostrato ampiamente quest’anno con la partenza del Giro da Bologna e le altre tre tappe disputate in Regione. Inoltre, una partenza in terra straniera non sarebbe una novità: il Tour quest’anno ha preso il via dal Belgio e due anni fa dalla Germania. E lo stesso Giro d’Italia nel 2020 ha scelto l’Ungheria per le prime tre tappe“.

Si tratterebbe di un vero e proprio sogno: la Grande Partenza della Grande Boucle è uno degli eventi sportivi più importanti dell’intera stagione e garantirebbe non solo grande prestigio ma anche un sostanzioso introito economico per il capoluogo felsineo. Gli organizzatori di ASO potrebbero essere anche stuzzicati dal fatto che questa è la terra natale di Marco Pantani, vincitore della celeberrima corsa a tappe nel 1998. Bologna ha già ospitato brillantemente la partenza dell’ultimo Giro d’Italia.