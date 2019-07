Il Tour de France senza Mark Cavendish: non è stato selezionato dalla Dimension Data

Niente Tour de France per Mark Cavendish: per la prima volta dal 2007 il britannico non sarà al via della Grande Boucle 2019: il 34enne britannico - sempre presente dal 2008 al 2016 - non è infatti stato selezionato dalla sua squadra, la Dimension Data.

Il 34enne britannico, vincitore di ben 30 tappe in carriera nella corsa francese (secondo solo a Eddy Merckx, 34), paga così la scarsa forma mostrata in questi mesi, in particolare dopo essere stato colpito dal virus di Epstein-Barr.

Al Tour la Dimension Data schiererà i seguenti uomini: Edvald Boasson Hagen (NOR), Lars Bak (DEN), Steve Cummings (GBR), Reinardt Janse van Rensburg (RSA), Ben King (USA), Roman Kreuziger (CZE), Giacomo Nizzolo (ITA) e Michael Valgren (DEN).