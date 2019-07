Il Tour di Nibali è finito? Ciccone può riprendere la gialla? Le 3 domande alla 9a tappa

1. Il Tour di Vincenzo Nibali è finito?

Il corridore siciliano è arrivato al traguardo con un ritardo di 4'25'' da De Gendt, 3'59'' se consideriamo il tempo dei big. Ormai è tagliato fuori dalla classifica generale: cosa riuscirà a fare Nibali da qui alla fine del Tour?

" Il Tour de France di Nibali è appena iniziato. La consapevolezza di essere fuori classifica lo può aiutare a ragionare meglio sulle vittorie di tappa e avere maggiore libertà di movimento da qui in avanti. Anche il discorso maglia a pois è da dimenticare, ma un successo di tappa sarebbe comunque prestigioso "

Video - "Tour 360", tappa 8: I francesi provano ad anticipare ma questa volta vince De Gendt. E Nibali? 08:39

2. Giulio Ciccone può tornare in giallo?

La corsa nel gruppo dei big ha visto diverse evoluzioni durante l'ultima tappa. Nessuno si è preso la responsabilità di rimontare su Alaphilippe e Pinot, con il corridore della Quick Step a ritrovare la maglia gialla. Ciccone è comunque a 23'' dal francese, potrebbe riprendere la maglia?

" La prossima è una tappa ancora disegnata per una fuga da lontano, poi lunedì c'è spazio per le ruote veloci. Le energie rimaste sono poche anche perché non è ancora arrivato il primo giorno di riposo di questo Tour. Ciccone potrebbe anche provarci, ma Alaphilippe è pronto a 'chiudere' la corsa per portare a casa la maglia gialla fino a martedì. Il corridore italiano potrebbe però provare qualche assalto per conquistare punti per la maglia a pois, che diventa ora un vero obiettivo "

Video - Dalla fuga di De Gendt al crollo di Nibali: gli highlights della 8a tappa in 7 minuti 06:39

3. Geraint Thomas potrebbe avere qualche problema dopo la caduta?

Era il migliore dei big, ma nella tappa di Saint-Étienne è stato coinvolto in una brutta caduta. Geraint Thomas è finito per terra in discesa e poi ha dovuto far lavorare duramente tutta la squadra per rientrare in gruppo. Il gallese potrebbe avere qualche strascico nella prossima tappa?

" Sicuramente sarà l'osservato speciale della prossima. Ma il fatto che abbia provato la volata nel finale di Saint-Étienne per piazzarsi meglio, o per non far guadagnare più di tanto Pinot, ci dimostra che Thomas non ha avuto particolari problemi dopo la caduta. Un po' di paura, ma nessuno strascico "