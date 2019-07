Il Tour incontra il Bastille Day: il 14 luglio tra imprese storiche e orgoglio francese

Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé! Il Tour de France è andato a dormire a Saint-Etienne con l’immagine dell’impresa di Thomas De Gendt, artista della fuga che non smette mai di stupire. Dallo stesso capoluogo della Loira, la Grande Boucle si prepara a vivere un giorno speciale. Dove non si deciderà la corsa, certo, ma che vedrà la bandiera dell’orgoglio francese sventolare più fiera che mai. È il 14 luglio, il Bastille Day, festa nazionale transalpina e tappa di conquista per tutti i corridori padroni di casa da che questa gara fu fondata.

Canti e trombette, stendardi e bandiere. Il Tour de France è sempre una festa di tifosi colorati e rumorosi. Ma oggi è diverso, è qualcosa di più.

" È un giorno speciale per tutto il popolo francese e ovviamente anche per me. Difficile immaginare uno scenario migliore di questo. "

A parlare è Julian Alaphilippe, l’enfant du pays che con le sue vittorie da fuoriclasse si è erto ad ambasciatore più luminoso che il ciclismo possa offrire in questo momento. È lui l’altro protagonista di giornata a Saint Etienne, visto che da qui ripartirà vestito di giallo dopo aver strappato il simbolo del primato al nostro Giulio Ciccone. L’eccezionalità dell’evento è raccontata dalle recenti statistiche, visto che negli ultimi 20 anni gli unici francesi a vestire il simbolo del primato nel Bastille Day sono stati Thomas Voeckler (2001 e 2004) e Tony Gallopin (2014). E sfilare in questa veste, il 14 luglio, non è cosa da poco.

Gli ultimi vincitori al Tour nel Bastille Day

2018 Dylan Groenewegen 2017 Warren Barguil 2016 Thomas De Gendt 2015 Chris Froome 2014 Vincenzo Nibali 2013 Chris Froome 2012 Andre Greipel 2011 Samuel Sanchez 2010 Paulinho

Volate di gruppo e prove contro il tempo, fughe da cineteca e vette mitiche: nei 116 anni di storia del Tour se ne sono viste tante in questo giorno così speciale. I francesi hanno vinto la tappa in 32 occasioni e con 29 corridori diversi. Il primo è il pioniere Maurice Garin, nell’edizione inaugurale del 1903: vince la Bordeaux-Nantes di 425 km, iniziata il giorno prima e conclusa dopo quasi 16 ore e mezza in sella. L’ultimo, nel 2017, è Warren Barguil, bravo a regolare in maglia a pois Quintana e Contador sul traguardo di Foix. In mezzo, tra gli altri, alcuni calibri da 90 del ciclismo d’oltralpe: Jacques Anquetil, nei trionfi al Tour del 1961 e del 1964. Bernard Thevenet, nel 1975, quando nella Nizza-Pra Loup spodesta dal trono provvisorio nientemeno che sua maestà Eddy Merckx e diventa il primo a negare al Cannibale la vittoria finale alla Grande Boucle. E, in tempi più recenti, Laurent Brochard (nell’anno di grazia 1997), Laurent Jalabert (1995 e 2001) e Richard Virenque (2004). Penultimo, prima di Barguil, lo scalpitante David Moncoutiè: nel 2005 va in fuga per oltre 100 km, beffa i compagni d’attacco in contropiede e vince in solitaria a Digne-les-Bains. Liberté, Égalité, Moncoutiè, titola qualcuno.

Giorno speciale in una corsa mai banale, dove la concorrenza è più spietata che in ogni altro palcoscenico. E se non di rado l’organizzazione ha disegnato percorsi spettacolari per la tappa del 14 luglio, ecco che in un ipotetico albo d’oro spuntano nomi altisonanti. Con l’Italia spesso protagonista. Vincenzo Borgarello è il nostro corridore di punta quando si impone nel 1912. Nel 1948, il Bastille Day coincide col riposo della carovana ma rimane comunque una data cruciale. È il giorno dell’attentato a Palmiro Togliatti, è il giorno in cui Gino Bartali decide di rimboccarsi le maniche e dare via a una rimonta in classifica di 21 minuti rispetto al leader Louison Bobet, per vincere da eroe quella Grande Boucle e unificare un’Italia oltremodo ribollente. Nel 1952 tocca al Campionissimo Fausto Coppi, nel 1958 all’indomito Gastone Nencini, l’anno dopo a Ercole Baldini nello sconfinamento ad Aosta. Nel 1965 Felice Gimondi si prende la cronometro che chiude il Tour nel giorno della festa nazionale e trionfa nella generale. Giungendo a un ciclismo a colori più nitidi non si può dimenticare l’impresa di Beppe “Turbo” Guerini sull’Alpe d’Huez (1999) nonostante lo scontro con un fotografo maldestro. L’ultimo 14 luglio che ci riguarda da vicino ha le fattezze di Vincenzo Nibali: è il 2014, lo Squalo vince a la Planche des Belles Filles e si riprende la maglia gialla. Ricordiamo bene come è finito quel Tour.

Riavvolto il nastro dei ricordi, non si può che scandagliare la tappa più francese del 2019. Si parte come detto da Saint Etienne e si arriva a Brioude dopo 170 km. Il Mur d’Aurec-sur-Loire (1^ categoria) sarà un buon trampolino di lancio per una fuga che si annuncia numerosa e agguerrita. L’ecg della tappa sarà tutt’altro che piatto fino al suo epilogo, con due cotes di 3^ categoria (soprattutto quella di Saint-Just) a mettere pepe sul finale di corsa. Peter Sagan rimane il favorito numero 1, ma è pur sempre il 14 luglio. Occhio, dunque, alle velleità di Julian Alaphilippe, che in questo momento sembra tagliato per qualsiasi traguardo. Gente come Thibaut Pinot e Warren Barguil, sarà scalpitante, anche se l'arrivo non è disegnato per loro. Tony Gallopin potrebbe tentare la sparata. Stephane Rossetto andare in fuga in cerca di gloria, come successo spesso in questo Tour. Possibile vedere in azione anche Lilian Calmejane, Rudy Molard e Julien Simon. Brioude è la città del salmone e anche il paese natale di Romain Bardet: chissà che il fin qui deludente corridore della Ag2R non si metta in testa una pazza idea. Tanti nomi, ma c’è un francese che escludereste?