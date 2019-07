La 20esima tappa rischia la cancellazione: si attende una tempesta al traguardo

Il maltempo continua a sferzare la Francia e quindi anche il Tour. Nella giornatya di venerdì, dopo la neutralizzazione della tappa a causa di uina grandinata e di una frana, si è deciso anche di intervenire sulla penultima tappa, quella del sabato.

Dubbi sulla cancellazione

Attualmente, quindi, la 20esima tappa del Tour de France dovrebbe essere di 59,5 km, con partenza alle 14:30 da albertville, con arrivo previsto in Val Thorens. Tuttavia ancora non si sa se si gareggerà oppure no: benché in partenza sembra sia tutto a posto, le condizioni meteorologiche sono già avverse ora e, come riporta Spazio ciclismo, all'80% c'è il rischio che all'arrivo si scateni una tempesta.

Ovviamente, nell'era dei social e della multimedialità, le immagini delle condizioni attuali all'arrivo sono arrivate anche alle squadre e ai corridori e sono in molti a non voler partire. Si resta quindi in attesa di una decisione definitiva.

E se non si corre...

Nel caso in cui la tappa venisse cancellata, nulla cambierebbe le abitudini dei Grandi Giri: la tappa di domenica, che al Tour è la tradizionale passerella con arrivo agli Champs Elysées, non avrebbe valore ai fini della classifica generale: la maglia gialla non sarebbe attaccata in nessun modo e i corridori congelerebbero la classifica ai risultati della tappa neutralizzata venerdì: Egan Bernal sarebbe quindi il vincitore del Tour 2019.