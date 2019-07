La Bahrain-Merida "fredda" sull'addio di Rohan Dennis: "Si è ritirato a malincuore dalla gara"

La Bahrain Merida cerca di buttare acqua sul fuoco dopo l’episodio di ieri, con il ritiro, alquanto improvviso, e per motivi non meglio specificati, dell’australiano Rohan Dennis. La squadra (che vede al Tour tra le sue fila anche Vincenzo Nibali), ha emesso un comunicato stampa nel quale si specifica soltanto che Dennis si è ritirato a malincuore dalla gara, allegando una dichiarazione dello stesso corridore oceanico.

IL COMUNICATO DELLA BAHRAIN MERIDA

Durante la tappa odierna del Tour de France, il corridore del Team Bahrain Merida, Rohan Dennis, si è ritirato a malincuore dalla gara. Dennis ha commentato: “Sono molto deluso di lasciare la gara a questo punto. Ovviamente la prova a cronometro individuale di domani era un grande obiettivo per me e per la squadra, ma date le mie attuali sensazioni ritirarsi è stata la giusta decisione oggi. Auguro ai miei compagni di squadra il meglio per il resto della gara e vorrei ringraziare tutti i fan del Tour de France che hanno tifato per me, da casa e sulla strada, da Bruxelles. Spero di poter tornare a gareggiare in questa grande gara nelle prossime stagioni“.