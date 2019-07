La classifica dei big: Bernal sale al 2° posto alle spalle di Alaphilippe, Fabio Aru è 14°

La tappa di regina del Tour de France ha cambiato la classifica generale, ma non l’ha stravolta come ci si aspettava. Alaphilippe, infatti, ha sfruttato il tratto in discesa per rientrare sui big: solo Bernal ha guadagnato qualcosa, rimontando fino al 2° posto della generale con un ritardo di 1’30’’. Invariato invece i distacchi di Geraint Thomas, Kruijswijk e Pinot. Bel balzo di Quintana che, grazie alla fuga, sale in 7a posizione, mentre anche Fabio Aru guadagna qualche posizione.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) 75h18'49'' 2. Egan BERNAL (Team Ineos) +1'30'' 3. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'35'' 4. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'47'' 5. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +1'50'' 6. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +2'14'' 7. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'54'' 8. Mikel LANDA (Movistar) +4'54'' 9. Rigoberto URÁN (Education First) +5'33'' 10. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'58'' 11. Richie PORTE (Trek Segafredo) +6'30'' 12. Warren BARGUIL (Arkéa Samsic) +7'47'' 13. Guillaume MARTIN (Wanty Gobert) +15'11'' 14. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +16'21'' 15. Roman KREUZIGER (Dimension Data) +17'00'' 16. David GAUDU (Groupama-FDJ) +18'37'' 17. Xandro MEURISSE (Wanty-Gobert) +22'43'' 18. Romain BARDET (AG2R) +23'39'' 19. Daniel MARTIN (UAE Emirates Team) +34'23'' 20. Sébastien REICHENBACH (Groupama-FDJ) +35'52'' 37. Giulio CICCONE (Trek Segafredo) +1h10'48'' 44. Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott) +1h21'27'' 55. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1h37'12''

