La classifica dei big: Geraint Thomas è il 1°, Nibali finisce a 1'07'' di ritardo

Fantastica giornata per l’Italia del ciclismo grazie alla conquista della maglia gialla da parte di Giulio Ciccone. L’arrivo in salita a La Planche des Belles Filles ha detto, però, tanto per la classifica generale con Geraint Thomas a mostrarsi subito in buona condizione. Il gallese è il primo tra i big con 4’’ di vantaggio sul compagno di squadra Bernal e 9’’ su Pinot. Poi tutti gli altri della compagnia, con Nibali che finisce a 1’07’’.

La nuova classifica generale dopo sei tappe

Corridore Tempo Geraint THOMAS (Team INEOS) 23h15'44'' Egan BERNAL (Team INEOS) +4'' Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +9'' Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +15'' Rigoberto URÁN (Education First) +26'' Jakob FUGLSANG (Astana) +30'' Enric MAS (Deceuninck Quick Step) +34'' Adam YATES (Mitchelton Scott) +35'' Nairo QUINTANA (Movistar) +52'' Mikel LANDA (Movistar) +54'' Daniel MARTIN (UAE Emirates Team) +57'' Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1’07'' Richie PORTE (Trek Segafredo) +1’07'' Romain BARDET (AG2R) +2’08''

Video - Giulio Ciccone commosso indossa la maglia gialla: che emozioni per il ciclista italiano 00:58