La classifica dei big: Pinot davanti a Thomas e Bernal, Nibali finisce 30°

Non era una tappa dove i big potessero darsi battaglia per la classifica generale. Ci ha provato Bardet, ma il francese non è riuscito a fare la differenza in salita, anche a causa del gran lavoro del Team Ineos. Restano quindi gli stessi distacchi rispetto alla tappa con arrivo a Saint-Étienne, tranne che per Vincenzo Nibali che ha perso quasi 3 minuti dalla compagnia finendo al 30° posto della classifica. Ora il ritardo del siciliano è di 8’03’’ da Thibaut Pinot che è il primo dei big in classifica. Ora Nibali è davvero uscito di classifica e potrà puntare al successo di tappa nelle tappe della seconda e terza settimana.

Corridore Tempo Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) 38h38'29'' Geraint THOMAS (Team Ineos) +19'' Egan BERNAL (Team Ineos) +23'' Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +34'' Rigoberto URÁN (Education First) +45'' Jakob FUGLSANG (Astana) +49'' Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +52'' Enric MAS (Deceuninck-Quick Step) +53'' Adam YATES (Mitchelton Scott) +54'' Nairo QUINTANA (Movistar) +1'11'' Mikel LANDA (Movistar) +1'13'' Daniel MARTIN (UAE Emirates) +1'16'' Richie PORTE (Trek Segafredo) +1'26'' Romain BARDET (AG2R) +2'27'' Fabio ARU (UAE Emirates) +2'55'' Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +8'03''