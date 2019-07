La classifica: Fabio Aru recupera una posizione, Quintana e Nibali perdono ancora terreno

Doveva essere una tappa che avrebbe aiutato ulterioremente il recupero dei corridori di classifica, ma in molti hanno fatto fatica nel finale di corsa che portava la carovana gialla a Nimes. Possiamo non contare i vari Enric Mas, Adam Yates e Vincenzo Nibali che erano già usciti di classifica, ma è incredibile quanto successo a Nairo Quintana che ha perso le ruote dei migliori a 2 km dalla fine. Episodio sfortunato invece per Roman Kreuziger che ha forato proprio nel finale, da dimenticare invece il Tour per Jakob Fuglsang che è stato costretto al ritiro. Da segnalare il 16° posto di Fabio Aru che proverà a rimanere nella top 20 dopo il trittico di tappe sulle Alpi.

Video - Elia Viviani battuto da uno scatenato Caleb Ewan: rivivi la volata di Nimes 01:41

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) 64h57'30'' 2. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'35'' 3. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'47'' 4. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +1'50'' 5. Egan BERNAL (Team Ineos) +2'02'' 6. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +2'14'' 7. Mikel LANDA (Movistar) +4'54'' 8. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'00'' 9. Rigoberto URÁN (Education First) +5'33'' 10. Richie PORTE (Trek Segafredo) +6'30'' 11. Warren BARGUIL (Arkéa Samsic) +7'22'' 12. Nairo QUINTANA (Movistar) +9'30'' 13. Daniel MARTIN (UAE Emirates Team) +11'39'' 14. Roman KREUZIGER (Dimension Data) +12'06'' 15. Guillaume MARTIN (Wanty Gobert) +13'42'' 16. Fabio ARU (UAE Emirates Team +14'15'' 17. David GAUDU (Groupama-FDJ) +15'33'' 18. Romain BARDET (AG2R) +27'33'' 19. Xandro MEURISSE (Wanty Gobert) +28'25'' 20. George BENNETT (Jumbo Visma) +30'33'' 32. Giulio CICCONE (Trek Segafredo) +53'26'' 53. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1h19'50''