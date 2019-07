La Katusha-Alpecin chiuderà a fine stagione: Battaglin e Zakarin i pezzi pregiati sul mercato

La Katusha-Alpecin cesserà l'attività a fine stagione. Il team russo-svizzero, nato nel 2009 fondato dal magnate Igor Makarov, ha liberato tutti i suoi ciclisti in modo che possano trovare una nuova squadra per il 2020. La squadra, regolarmente impegnata al Tour de France ha informato i propri tesserati nella serata di ieri, al termine della quarta tappa della Grande Boucle.

Non è escluso che Katusha o lo sponsor Alpecin, più il produttore di bici Canyon, possano affiancarsi ad un altro team per la prossima stagione - si è parlato del Team Israel Academy -, anche se la soluzione più probabile resta l'addio alle corse. Quasi la metà dei corridori è in scadenza di contratto, tra cui Simon Spilak e Nathan Haas, mentre dovranno per forza di cose guardarsi attorno alcuni big come Ilnur Zakarin, Enrico Battaglin e Nils Politt, secondo all'ultima Parigi-Roubaix. Per Zakarin si era fatta l'ipotesi della CCC mentre per Politt si parlava della Deceuninck-Quick Step.

La Katusha è una delle squadre più vincenti dell'ultimo decennio, col terzo posto di Zakarin alla Vuelta 2017, e soprattutto nelle classiche, col Giro delle Fiandre e la Milano-Sanremo con Alexander Kristoff, l'Amstel Gold Race di Sergei Ivanov, i due Giri di Lombardia di 'Purito' Rodriguez, la Freccia Vallone di Dani Moreno, e la Gent-Wevelgem 2015 con Luca Paolini.