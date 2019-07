La maglia gialla compie 100 anni: una lunga storia tra campioni e rinnegati del ciclismo

La maglia gialla: un abito di luce

Pau, 19 luglio 2019. Sono cent’anni che un abito di luce brilla al sole dell’estate francese. Da quando la Grande Boucle, giunta alla 13ª edizione, sta già salendo i Pirenei e il giornale ‘L’Auto’ pubblica un trafiletto di undici righe:

" Per permettere agli sportivi di riconoscere a prima vista nel gruppo del Tour de France il leader della nostra grande avventura, il nostro caporedattore, Henri Desgrange, ha appena deciso che in futuro il ciclista al primo posto nella classifica generale dovrà indossare una maglia speciale "

Gialla, come il colore delle pagine del quotidiano organizzatore. Come in Italia con la maglia rosa del Giro e della Gazzetta dello Sport. Così, il 19 luglio 1919 al Café de l’Ascenseur di Grenoble, nasce sulle spalle di Eugène Christophe il mito centenario del Tour de France.

" Questa mattina, ho consegnato al valoroso Christophe una splendida maglia gialla. Sapete già che l’uomo in testa alla classifica generale indosserà una maglia con i colori dell’’Auto’. La lotta per il possesso della maglia sarà entusiasmante! (Henri Desgrange) "

Il francese Eugene Christophe fu il primo corridore a indossare la maglia gialla al Tour de France il 19 luglio 1919Getty Images

Vincitore della Milano-Sanremo prima della Grande Guerra, con casquette e occhiali da pioniere, la faccia sporca e due tubolari legati alla schiena, Eugène Christophe scala il Galibier nel primo giorno della maglia gialla e alla penultima tappa ha 30 minuti di vantaggio fra le macerie di Dunkerque. Le strade sono distrutte dal conflitto, Christophe piega la forcella sul pavé di Haisnes e ci vorrà più di un’ora per sistemarla in una fucina di Valenciennes: sarà il belga Firmin Lambot il primo corridore in Maillot Jaune a Parigi.

" Avevo sei maglie gialle, ma dopo il ritiro mi ci sono vestito. Anche loro, come tanti miei amici, sono morte durante la guerra: all’epoca, non sapevamo nemmeno che sarebbe successo il giorno dopo. (Eugène Christophe) "

Prima della maglia gialla, il leader della corsa portava un bracciale verde e il nuovo emblema fatica a entrare nel vocabolario del Tour de France. È solo una questione di tempo perché diventi il simbolo più famoso del ciclismo.

Santi e dannati: 100 anni di giallo Tour

Dal 19 luglio 1919, l’enciclopedia della maglia gialla scriverà una storia straordinaria. Sarà gloriosa, e anche quando cadrà nel fango del doping, farà giri immensi per risplendere sulle sacre vette del Tour de France, per finire sì, ma sopra il palco degli Champs-Élysées. Tre corridori la indosseranno dal primo all’ultimo giorno della Grande Boucle e saranno imprese magnifiche. Il primo di loro è anche il primo italiano a vestirsi di giallo (1923) e vincere il Tour de France (1924 e 1925): l’eroico Ottavio Bottecchia, seguito da Nicolas Frantz (1928) e Romain Maes (1935) come estreme prove “egocentriche” fra le due guerre.

Ottavio Bottecchia all'inseguimento di Lucien Buysse: fu il primo corridore italiano a vestire la maglia gialla al Tour de France nel 1923Getty Images

Storie d’altri tempi, come quando nel 1920 con 5 leader ex aequo al termine della seconda tappa, nel 1929 e nel 1931 si sono viste più maglie gialle nello stesso giorno. Alla seconda occasione sono ancora tre - André Leducq, Victor Fontan e ancora Nicolas Frantz - all’arrivo della settima tappa a Bordeaux. L’ultima volta invece, lo sprinter italiano Raffaele De Paco la condivide per una sera con Charles Pélissier.

Certi giorni la maglia gialla è perfino mancata in corsa: il 12 luglio 1971, Luis Ocaña cade nel terribile incidente del Col de Mente ed Eddy Merckx, secondo della generale, rifiuta il simbolo del leader «Alors che mon adversaire est a l'hopital». Tragico, come André Leducq sul Col de Télegraphe nel 1930. Ugualmente Greg Lemond, che nel 1989 vince un Tour incredibile all’ultimo respiro di 8 secondi (82 metri di vantaggio su Fignon), non la vorrà due anni dopo per la rovinosa caduta di Rolf Sorensen, mentre nel 1979 il prologo è un pericoloso esercizio d’equilibrio sul pavé del Limburgo: piove da settimane e il campione di casa, Jan Raas maestro delle classiche, otterrà i premi del giorno ma non la maglia gialla.

Infine Alberto Contador, nel 2007, rinuncia alla leadership per la fuga di Michael Rasmussen, reo di essersi sottratto e di falsa testimonianza all’antidoping: quattro giorni dopo, Contador vince il suo primo Tour, ma la maglia gialla è già caduta nel fango dello spleen di Parigi, macchiata da piccoli ladruncoli nel solco di Michel Pollentier (primo leader escluso dalla corsa per frode nel 1978) e grandi impostori come Lance Armstrong, Floyd Landis o Bjarne Riis. Dei tre maledetti dal Tour, quest’ultimo è l’unico vincitore ancora ammesso, nel 1996, per le sue tardive e ormai prescritte confessioni di doping: EPO, cortisone e somatotropina.

" All’epoca era parte della vita di tutti i giorni, ma probabilmente non merito la mia vittoria al Tour. La maglia gialla è in una scatola in garage e potete venire a prenderla. È solo una maglia, per me non significa niente e d’altra parte non ci sto neanche più dentro. (Bjarne Riis) "

Dannati loro e anche certi cacciatori di streghe, ma la maglia gialla non può essere un ideale scomparso.

Bartali, una via italiana alla maglia gialla

Sono 28 i corridori italiani che nei cent’anni hanno vestito la maglia gialla. Il primo, Ottavio Bottecchia, l’ha presa a Cherbourg, in Normandia, il 26 giugno 1923 e ha vinto il Tour de France nei due anni seguenti. Tempo oltre, il 3 giugno 1927, Bottecchia è trovato esanime a bordo strada vicino a casa e muore dodici giorni dopo all’ospedale di Gemona del Friuli. «Se n’è andato pedalando, quel che più amava», pensano i più cristiani. «È stato ucciso dai fascisti», accusano gli oppositori. Dieci anni dopo, Gino Bartali veste la prima maglia gialla a Briançon: trionferà nel 1938 e una guerra dopo, scongiurandone un’altra.

Gino Bartali vinse il Tour de France nel 1938 e nel 1948, completando una doppietta a cavallo della Seconda Guerra MondialeGetty Images

«Vinci il Tour». È quasi un ordine quello che giunge al telefono dal primo Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, il 15 luglio 1948. L’anticomunista Antonio Pallante ha appena sparato a Togliatti e l’Italia, con lo sciopero totale indetto dalla Cgil, è sull’orlo di una guerra civile. C’è un carro blindato dell’Armata Rossa finito chissà come davanti al Duomo di Milano. Tira aria di bastiglia mentre il Tour si ferma a Cannes per la Festa del 14 luglio.

" Radunai la squadra e dissi: «Ragazzi, se Togliatti muore si va tutti a casa. Scoppia la rivoluzione, voglio stare vicino alla mia famiglia. Se però Togliatti sopravvive, si continua a correre. E se si corre, si corre per vincere». Sapevo che Togliatti era un mio tifoso. Io piacevo agli operai perché ero figlio di gente umile. Ero un cattolico ed un gran lavoratore. Partii pensando: se devo tornare a casa stasera, corro come se questa debba essere l'ultima tappa della mia carriera. (Gino Bartali) "

«Signor Presidente, domani c' è la prima grande tappa di montagna, da Cannes a Briançon, 274 chilometri durissimi». De Gasperi, coppiano, insiste: «È importante che tu vinca». «Non posso prometterti che vinco il Tour perché il Tour lo si vince arrivando a Parigi in maglia gialla. Ti garantisco la tappa. La corsa è corsa e io la farò bella». Il giorno dopo, Bartali vince la tappa ma in maglia gialla c’è sempre Bobet. Ne passa un altro ed è il suo 34esimo compleanno: Gino scatta sul Galibier fra due muri di neve e s’alza un grido in Parlamento mentre taglia il traguardo a Losanna: «Bartali è maglia gialla! Viva l’Italia!». Il 25 luglio, sul ‘Corriere della Sera’ c’è una foto di Togliatti sorridente sul letto d’ospedale: da Roubaix, Bartali porta la maglia gialla fino a Parigi e l’Italia è salva dalle sue ombre rosse. Nel western crepuscolare, quando la cronaca incontra la leggenda, diventa un mito.

Da Fausto Coppi a Marco Pantani

Il 25 luglio 1950, Fiorenzo Magni è in maglia gialla quando gli italiani si ritirano in blocco dal Tour per gli ostili fatti del Col d’Aspin: Bartali, vincitore di tappa, è stato insultato, minacciato e aggredito dal pubblico francese.

" Mi spiace ma sono stato ingaggiato per sostenere Bartali e non per vincere il Tour. Non posso sottrarmi ai miei impegni iniziali. Forse non sono mai stato così in forma, ma questa maglia mi tocca metterla nella valigia. "

Fiorenzo Magni chiacchiera con Mario Baroni alla partenza della seconda tappa del Tour de France del 1953Getty Images

L’anno prima, Fausto Coppi ha vinto la Grande Boucle e il bis viene il 17 luglio 1952, il giorno della prima storica scalata dell’Alpe d’Huez, quando una foto di Coppi e Bartali che si scambiano la borraccia sul Galibier (invero una bottiglia d’acqua Perrier nel gesto immortalato dal reporter Carlo Martini) diventerà un simbolo del ventesimo secolo. Non ci fu nemmeno bisogno della maglia gialla che quel caldo pomeriggio è sulle spalle di Sandrino Carrea, messo in fuga il giorno prima da gregario di Coppi.

" Andai dritto in albergo, ma due gendarmi mi vennero a prendere con l’ordine di riportarmi al traguardo: «Lei ha preso la maglia gialla». Ero spaventato, davvero spaventato. Pensavo: ‘Come la prenderà Fausto?’. Misi la maglia piangendo. Andai da Coppi e lui mi disse: «Perché piangi? Stai allegro che oggi sei il leader del Tour de France». "

Gastone Nencini riceve il tradizionale mazzo di fiori al termine del Tour de France vinto nel 1960Getty Images

Nei giorni tristi e felici della Grande Boucle del 1960, Gastone Nencini trova un francese formidabile contro il tempo: è Roger Rivière, il re della pista, detentore degli ultimi due record dell’Ora al Vigorelli di Milano. Nencini, che è il più grande discesista di sempre, attacca giù in picchiata dal Perjuret, Rivière lo insegue e morde il freno, ma quando sbaglia una maledetta curva, finiscono il suo Tour e la sua carriera. È un dato tragico che consegna a Nencini la (meritata) maglia gialla: di ritorno a casa dagli Champs Élysées, il Leone del Mugello è portato in trionfo fin sotto il David di Michelangelo.

Nencini è un corridore passionale votato all’eroismo, come Felice Gimondi campione del Tour de France nel 1965, un eroe tragico come Marco Pantani e del suo veloce volo. Grenoble, 27 luglio 1998. Il cielo dell’Isère e azzurro tenebra. Piove, fa freddo ed è tutto il contrario di quel che piace a Pantani, un uomo di mare innamorato delle salite, mentre la 15a tappa del Tour parte verso Les Deux Alpes. Non smette mai di piovere, ma le strade sono colme di tifosi. Marco non s’è mai visto fra i primi trenta del gruppo, ma quando mancano 4 chilometri alla vetta del Galibier, Pantani abbassa le mani sul manubrio, si alza in piedi sui pedali e quando Jan Ullrich s’accorge dello scatto, è già in ritardo di un’inquadratura.

Marco Pantani in maglia gialla al Tour de France del 1998, vinto su Jan Ullrich. Quell'anno, il Pirata trionfò anche al Giro d'Italia.Getty Images

Venti pedalate dopo, Pantani si volta e poi più, scollina in solitaria, scende e risale, attacca fino all’ultimo metro, solleva il busto, schiude le labbra, alza lo sguardo, chiude gli occhi. Non c’è immagine più degna, più fedele, più toccante nella storia del ciclismo moderno. Ullrich arriva stremato a Les Deux Alpes con 8’57 di ritardo e la sua è una resa incondizionata. A Parigi, sei giorni dopo, come Gimondi 33 anni prima, la maglia gialla la porta Marco Pantani.

Nibali e i re senza tempo della maglia gialla

Vincenzo Nibali (2014), Fabio Aru (2017) e per dolce cronaca di fondo, Giulio Ciccone: le ultime tre maglie gialle italiane sbocciano sul traguardo in salita della Planche Des Belles Filles, mito moderno del Tour de France. Nel 2014, Nibali domina il Tour decollando sul pavé della Roubaix dopo aver vinto una Piccola Liegi a Sheffield, poi vengono i Vosgi, le Alpi e i Pirenei: Planche des Belles Filles, Chamrousse, Hautacam sono i nomi di un capolavoro en plein air. Il 27 luglio, Vincenzo completa l’impresa in maglia gialla sugli Champs-Élysées, settimo italiano a vincere la Grande Boucle, sesto corridore nella storia a completare la Tripla Corona (Vuelta a España 2010, Giro d’Italia 2012, Tour de France 2014) come Gimondi e Contador. Come i 5 volte vincitori Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e, settimo Triple Crown, Chris Froome (4): li abbiamo lasciati per ultimi, loro che del Tour sono i re senza tempo. Loro che con Miguel Indurain (5 consecutivi) e l’elegantissimo Louison Bobet (3) hanno vinto insieme, in sei, 27 edizioni del Tour de France.

Video - Giulio Ciccone è maglia gialla: la giornata indimenticabile dell’azzurro in 130 secondi 02:17

I giornalisti de ‘L’Equipe’ Philippe Bouvet e Frédérique Galametz, liricamente introdotti dal collega Philippe Brunel, hanno dedicato al centenario della maglia gialla la bellissima Enciclopedia del Tour de France, edita in Italia da Rizzoli. E mentre si celebra anche il mezzo secolo di Eddy Merckx che, vincitore della sua prima Grande Boucle nel 1969, ha passato oltre tre mesi della sua vita in maglia gialla, chiudiamo di grazia citando l’opera:

La maglia gialla è la sua tenuta estiva. Merckx ne ha ricevute più di chiunque altro al mondo, 111 in 97 giorni, «Quante me ne restano, Claudine?», chiede alla moglie nella sua grande villa di Meise, zona residenziale di Bruxelles: «Forse un paio… Le altre le ho date in beneficenza o regalate ai bambini. Mi ricordo che la sera ci mettevo sopra il dorsale, il 51, numero che mi venne attribuito nel 1969 prima che l’1 diventasse un’abitudine. Mi ricordo che era di lana e che caldo che faceva sui Pirenei. Mi sentivo molto bello con la maglia gialla. Avevo i capelli neri, mi stava molto bene, ero portato a indossarla». In effetti, è il minimo che si possa dire.

Tanti auguri di primo secolo alla maglia gialla e altri cent’anni di questi sogni luminosi.