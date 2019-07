Mano pesante al Tour: Tony Martin e Luke Rowe squalificati dopo un alterco in gruppo

La Giuria dei commissari del Tour de France ha analizzato l’episodio dell’alterco tra Tony Martin e Luke Rowe, a fine della 17a tappa con arrivo a Gap, attraverso la VAR. Le immagini ritraggono il corridore tedesco che, appositamente, chiude la traiettoria a Luke Rowe, quasi rifilandogli una gomitata, in risposta ad un evento accaduto in precedenza. Infatti, sarebbe stato lo stesso corridore della Ineos ad effettuare lo stesso gesto qualche km prima ai danni del 4 volte campione del mondo a cronometro.

Nessuna pietà del Tour de France che ha quindi espulso dalla competizione entrambi i corridori. Uno era il gregario di Steven Kruijswijk alla Jumbo Visma, l’altro della coppia Geraint Thomas-Bernal al Team Ineos. Nessuno dei due è un scalatore, ma sicuramente la notizia della squalifica rovinerà il clima in casa delle due squadre che sono in lotta per il gradino più alto del podio della Grande Boucle.

Il ds del Team Sky accetta il verdetto

" Il verdetto è severo, ma l’UCI applica le regole al 100%. Posso dire però che i due corridori si sono chiariti a fine tappa. [Nicolas Portal] "